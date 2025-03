FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,60 Prozent auf 128,00 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,80 Prozent.

Nach schwächer als erwartet ausgefallenen US-Einzelhandelsumsätzen bauten die Anleihen ihre vorherigen Gewinne aus. Die Einzelhandelsumsätze hatten sich im Februar weniger als erwartet von ihren Verlusten im Januar erholt. Der private Konsum ist wichtig für die Wirtschaftsentwicklung insgesamt.

Die Anleihen erholten sich damit von den deutlichen Kursverlusten, die seit Monatsbeginn aufgelaufen waren. Die Kurse waren insbesondere mit der Erwartung von stark steigenden Schulden in Deutschland kräftig gefallen. Hintergrund ist die Aussicht auf ein historisches Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur.

Am Dienstag soll der Bundestag das geplante milliardenschwere Finanzpaket beschließen, das Union, SPD und Grüne ausgehandelt haben. Am Freitag folgt der Bundesrat. Nötig sind jeweils Zweidrittelmehrheiten. Mehrere Abgeordnete wollen das Vorhaben aber noch per Eilantrag in Karlsruhe stoppen./jsl/mis