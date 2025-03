XRP könnte Ethereum überholen: Kryptowährung nähert sich historischem Widerstandsniveau

XRP nähert sich gegenüber Ethereum einer bedeutenden Widerstandszone, die in der Vergangenheit bereits für erhebliche Kursschübe gesorgt hatte. Das Währungspaar XRP/ETH erreichte mit 0,00128 ETH den höchsten Stand seit April 2020. Analysten deuten darauf hin, dass schon kleinere Kursanstiege ausreichen könnten, um Ethereum nach Marktkapitalisierung zu überholen. Aktuell liegt XRP bei rund 136 Milliarden US-Dollar und damit weniger als 100 Milliarden US-Dollar unter Ethereum.

XRP zeigt beeindruckende Kursentwicklung seit Ende 2024

Für Aufsehen sorgt vor allem die prozentuale Entwicklung von XRP. Seit November 2024, als die Trump-Wahl die Märkte beeinflusst hatte, legte der Kurs um etwa 620 Prozent zu. Noch größer fällt der Anstieg seit dem Allzeittief im Juni 2024 aus: Rund 925 Prozent. Die Rally knüpft damit an historische Muster an.

In den Jahren 2017 und 2018 hatte XRP nach dem Überschreiten dieser Schlüsselmarke parabolische Bewegungen erlebt. Ein ähnliches Szenario könnte jetzt eine neue Dynamik auslösen. Der Blick richtet sich deshalb auf die 0,0012-ETH-Linie, die schon bei früheren Höhenflügen ins Spiel gekommen war. Aus charttechnischer Sicht wirken sich starke Ausbrüche häufig sprunghaft auf das Marktvolumen aus.

Positive Signale durch mögliches Ende des SEC-Verfahrens

Die Stärke von XRP basiert nicht nur auf charttechnischen Aspekten. Viel Aufmerksamkeit gilt dem möglichen Ende des SEC-Verfahrens, das XRP lange belastet hatte. Dieses Verfahren hatte über Jahre Unsicherheit geschürt, doch einige Marktteilnehmer erwarten nun einen positiven Abschluss.

Sollten weitere positive Faktoren hinzukommen, wäre der Weg in Richtung einer erneuten Rally frei. So entstehen Phasen, in denen XRP in kurzer Zeit zweistellige Zuwächse verzeichnet. Bereits ein Kursplus von 80 Prozent könnte reichen, um in die Nähe von Ethereums Marktkapitalisierung zu rücken. Derzeit herrscht eine Mischung aus Optimismus und Vorsicht, denn die mögliche Wachablösung würde XRP auf den zweiten Platz im Kryptomarkt befördern.

Best Wallet Presale sammelt über 11 Millionen Dollar ein

Weil an den Kryptobörsen viel Bewegung herrscht, interessieren sich viele Nutzer für eine sichere Aufbewahrung ihrer Assets. Gerade nach dem jüngsten Hack bei Bybit achten Anleger vermehrt auf Eigenverwahrung. Eine Multi-Chain-Wallet wie Best Wallet hält unterschiedlichste Token in echten Coins, nicht nur IOUs.

Technisch betrachtet bietet Best Wallet App-Features für direkte Käufe und Transaktionen. Die Integration einer internen DEX und eine unkomplizierte Nutzeroberfläche gelten als große Vorteile. Die eigenen Token lassen sich dabei kostengünstig tauschen, während die Wallet durch ein Non-Custodial-Prinzip maximale Kontrolle über die Coins ermöglicht. Im laufenden Presale hat Best Wallet für den Start seines eigenen Coins schon mehr als 11 Millionen US-Dollar eingesammelt und der nächste Preisanstieg für BEST-Token steht unmittelbar bevor - schon in gut einem Tag ist es soweit.

