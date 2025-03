Krypto-Börse OKX nimmt DEX-Aggregator nach Lazarus-Hackerangriff offline

Die berüchtigte nordkoreanische Hackergruppe Lazarus hat erneut einen Angriff auf den Kryptomarkt verübt. Dieses Mal war der DeFi-Service von OKX das Ziel. Nach Bekanntwerden des Angriffs hat die Krypto-Börse entschieden, ihren DEX-Aggregator vorübergehend zu deaktivieren, um Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren und fehlerhafte Markierungen auf Blockchain-Explorern zu korrigieren.

Nordkoreanische Hackergruppe zielte auf OKX DeFi-Service ab

Neuen Nachrichten zufolge ist es offenbar im Krypto-Space erneut zu einem Hackerangriff durch die berüchtigte nordkoreanische Lazarus-Gruppe gekommen. Diese soll jüngsten Erkenntnissen zufolge versucht haben, den DeFi-Service von OKX für bösartige Zwecke zu missbrauchen. In Reaktion darauf hat die Krypto-Börse heute Morgen beschlossen, ihren DEX-Aggregator vorübergehend auszusetzen.

OKX erklärte bereits in einer offiziellen Mitteilung, dass man in enger Absprache mit Regulierungsbehörden handle und bereits zahlreiche Sicherheitsverbesserungen vorgenommen habe. Dazu gehört unter anderem ein Echtzeit-Tracking-System zur Erkennung und Blockierung bösartiger Adressen sowie ein Hacker-Adressen-Erkennungssystem für den Web3-DEX-Aggregator. Obwohl der DEX-Aggregator derzeit nicht verfügbar ist, bleiben die Wallet-Services weiterhin voll funktionsfähig, mit der einzigen Einschränkung, dass neue Wallets in bestimmten Märkten vorübergehend nicht erstellt werden können.

Marktauswirkungen bleiben bislang gering

Da bei dem jüngsten Angriff offenbar keine Fonds von Nutzern bei OKX gestohlen wurden, hält sich die Verunsicherung am Markt in Grenzen, und es gibt bisher keine spürbaren Auswirkungen dieser Nachricht auf die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. Selbige befinden sich heute in einer Konsolidierungsphase, in der es kaum Bewegungen nach oben oder unten gibt, und Bitcoin wird knapp unter 84.000 $ gehandelt.

Trotzdem zeigt die jüngste Attacke der Lazarus-Gruppe einmal mehr, welche Unsicherheiten mit einem Investment im Krypto-Space verbunden sein können. Es scheint trotz wachsender Sicherheitsstandards immer noch möglich zu sein, selbst die renommiertesten Krypto-Börsen zu hacken und im Zweifelsfall sogar Kryptowährungen zu erbeuten. Die Lazarus-Gruppe hat ihre Angriffe auf Krypto-Plattformen in letzter Zeit deutlich intensiviert. Im Februar gelang es ihr, bei einem Angriff auf die Krypto-Börse Bybit 1,5 Milliarden $ an Kryptowährungen zu stehlen.

Bitcoin Bull Presale bietet geprüfte Sicherheit für Anleger

Solch ein verhältnismäßig sicheres Projekt, das bereits eine gründliche Prüfung durch eine unabhängige Audit-Plattform durchlaufen hat, stellt derzeit Bitcoin Bull dar. Das neue Bitcoin-Meme-Projekt hat bereits ein Audit von der Plattform CoinSult erhalten, bei dem keine Sicherheitslücken im Code oder andere sicherheitsrelevante Bedenken festgestellt wurden.

Bitcoin Bull selbst verfolgt das Konzept, Anlegern die Möglichkeit zu bieten, eine Wette auf die zukünftige positive Entwicklung des Bitcoin-Kurses einzugehen. Hierzu soll ein Airdrop-System implementiert werden, das Bitcoin-Airdrops an BTCBULL-Anleger ausschüttet, sobald Bitcoin wichtige Kursmarken von 150.000 $, 200.000 $, 250.000 $ und darüber hinaus überschreitet. Die Kryptowährung BTCBULL kann derzeit zudem noch im Presale zu einem rabattierten Festpreis von 0,002415 $ über die offizielle Website erworben werden, und bereits über 3,7 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern sind in das Projekt geflossen.

Direkt zur offiziellen Bitcoin Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.