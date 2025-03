Bitcoin-Kurs: M2-Geldmengen-Indikator weckt Hoffnung auf neues Allzeithoch

Bitcoin wird aktuell zwischen 82.000 und 84.500 US-Dollar gehandelt und zeigt in den letzten sieben Tagen eine leichte Aufwärtstendenz. Dennoch liegt der Kurs mit über 25 Prozent deutlich unter dem Allzeithoch. Während die Bitcoin-Reserve in den USA oder regulatorische Fortschritte zuletzt nicht mehr als ausreichende Impulse für einen neuen Höchststand wirkten, könnte nun ein anderer Faktor den nächsten Kursschub bringen: die geldpolitische Entwicklung, insbesondere die wachsende Geldmenge M2.

M2-Geldmenge steigt wieder - positive Signale für Bitcoin

Die Analysten von The Kobeissi Letter beobachten eine deutliche Beschleunigung des Wachstums der US-Geldmenge M2. Im Januar stieg die M2-Geldmenge um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - der höchste Anstieg seit 30 Monaten. Dies markiert den elften aufeinanderfolgenden Monat mit einer Expansion der Geldmenge, wobei sich mittlerweile 21,6 Billionen US-Dollar im Umlauf befinden, nur knapp unter dem Rekordwert von April 2022.

Dieser Indikator ist für die Finanzmärkte von zentraler Bedeutung, da er die Liquiditätsbedingungen widerspiegelt. Ein anhaltendes Wachstum der Geldmenge kann zwar inflationäre Tendenzen verstärken, unterstützt aber gleichzeitig Risiko-Assets wie Aktien und Kryptowährungen, da Investoren mehr Kapital zur Verfügung haben. Zusätzlich zeigt sich, dass die globale Geldmenge in den letzten zwei Monaten um rund zwei Billionen US-Dollar gestiegen ist - ein Zeichen dafür, dass expansive geldpolitische Maßnahmen weltweit zunehmen. Der geldpolitische Pivot scheint vollendet, und 2025 dürfte das Makro-Umfeld für Bitcoin und Co. wieder besser werden.

Kursanalyse: Bitcoin reagiert verzögert auf Liquiditätsveränderungen

Der Marktexperte Yimin Xu untersucht in seiner Analyse den Zusammenhang zwischen dem Bitcoin-Kurs und der M2-Geldmenge der fünf größten Volkswirtschaften: USA, China, EU, Japan und UK. Historische Daten zeigen, dass Bitcoin in der Regel mit einer Verzögerung von 11 Wochen auf Veränderungen der globalen Liquidität reagiert. Da die G5-M2-Geldmenge am 10. Januar ihren Tiefpunkt erreicht hat, könnte sich Bitcoin noch in der abschließenden Phase dieser Neubewertung befinden, bevor neue Aufwärtsdynamik entfacht wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sensitivität des Bitcoin-Kurses gegenüber Veränderungen der Geldmenge. Seit Februar stieg die Sensitivität auf M2-Schwankungen kurzfristig drastisch an - von einer 20-fachen auf eine über 100-fache Reaktion. Jüngst hat sich diese Sensitivität jedoch wieder abgeschwächt, was darauf hindeutet, dass der Markt den Tiefpunkt besser absorbiert und die Bären an Kraft verlieren.

