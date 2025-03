Die schottische Automobilhandelsgruppe Arnold Clark hat ein eigenes Ladenetzwerk eröffnet. Zum Auftakt gibt's 240 Schnellladepunkte in England und Schottland, schon bald sollen es 500 Stück sein. Arnold Clark Charge will mit niedrigen Preisen und Reservierungsmöglichkeit punkten. Insgesamt nimmt das Unternehmen aus Glasgow, das auf eine über 70-jährige Geschichte zurückblickt, nach eigenen Angaben rund 30 Millionen Pfund in die Hand, um das Ladenetzwerk ...

