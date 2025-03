Die Allianz SE hat mit Bajaj Finserv Ltd. den Verkauf ihrer 26-prozentigen Anteile an Bajaj Allianz General Insurance und Bajaj Allianz Life Insurance für rund 2,6 Milliarden Euro vereinbart. Die Transaktion erfolgt in mehreren Tranchen und bedarf behördlicher Genehmigungen. Allianz-Angaben vom Montag zufolge basiert der Verkauf auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...