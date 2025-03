© Foto: DALL·E

Die Aktie des chinesischen FinTech-Unternehmens Qifu klettert am Montag auf ein neues Allzeithoch. Die am Mittag vorgelegten Quartalszahlen überzeugen.Der DeepSeek-Durchbruch hat in den vergangenen Wochen für starkes Kaufinteresse bei chinesischen Basiswerten gesorgt. Gefragt waren vor allem Titel, die unmittelbar mit Künstlicher Intelligenz in Verbindung gebracht werden konnten, allen voran Alibaba, Baidu und Xiaomi. Doch wie so oft an der Börse lassen sich in der zweiten Reihe hinter den bereits bestens bekannten Namen noch höhere Kursgewinne erzielen. Ein Beispiel hierfür ist die Aktie des Fintech-Unternehmens Qifu, das eine Kreditvermittlungsplattform für Konsumentenkredite betreibt - …