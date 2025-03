Heute gibt Futur Pension AB (publ) seinen Annual and Sustainability Report für 2024 heraus. Der Bericht ist erhältlich unter www.futur.se/financial-information.

Zu unserer Freude haben die Kunden von Futur im Jahr 2024 insgesamt starke Renditen erzielt. Kunden, die in globale Aktien investiert haben vor allem in den US-Markt -, verzeichneten besonders deutliche Zuwächse ihres Kapitals. Außerdem begrüßen wir den starken Zufluss von neuem Spar- und Vorsorgekapital.

Wie bereits in den Jahren zuvor hat Futur intensiv in seine Technologieplattform investiert, um ein Höchstmaß an Service- und Kosteneffizienz zu gewährleisten.

"Für die kommenden Jahre erkennen wir großes Potenzial für weiteres Wachstum bei innovativen und effizienten Dienstleistungen für Spar- und Rentenprodukte, die wir gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln. Im Jahr 2025 werden wir unsere Investitionen in digitale Self-Service-Lösungen fortsetzen, um unsere Marktstellung als naheliegende Wahl für Spar- und Rentenprodukte zu konsolidieren. Zudem freuen uns auf neue enge Kooperationen im weiteren Verlauf des Jahres", kommentiert Torgny Johansson, CEO bei Futur.

Highlights 2024:

Neue digitale Selbstbedienungsschnittstelle für Privatkunden, die dazu beigetragen hat, die Zahl der Routineanrufe beim Kundendienst um mehr als 30 zu senken

Auszeichnung als innovativstes Unternehmen und als Unternehmen mit dem besten Produktangebot laut der jährlich durchgeführten Umfrage von Origo unter Schwedens Finanzberatern

4 neue Partner und 23.000 neue Kunden

80 Wachstum im Vergleich zum Vorjahr bei Anleihen für die betriebliche Altersvorsorge

Anhaltendes Umsatzwachstum (+24 gegenüber dem Vorjahr) und 50 höhere Nettomittelzuflüsse gegenüber 2023

Die positive Entwicklung von Futur hielt auch 2024 an, und der Gewinn stieg um 33 auf 420 Millionen SEK (verglichen mit 316 Millionen SEK im Jahr 2023). Dieser Anstieg beruht auf den zunehmenden Nettozuflüssen, hohen Renditen auf das Kapital der Kunden und Kosteneffizienz.

Wichtige Finanzkennzahlen für 2024 (2023):

Umsatzerlös 998 Mio. SEK (806 Mio. SEK)

Vertriebskosten 459 Mio. SEK (371 Mio. SEK)

Verwaltungskosten 119 Mio. SEK (119 Mio. SEK)

Gewinn 420 Mio. SEK (316 Mio. SEK)

Vorgeschlagene Dividende 350 Mio. SEK (275 Mio. SEK) mehr als 80 des Gewinns

Mehr dazu im Jahresbericht unter www.futur.se/financial-information.

Futur stellt die digitale Infrastruktur für den Spar- und Rentenmarkt bereit. Auf unserer modernen Plattform verbinden wir auf effiziente Weise Produkte und Kunden über Partner, die professionelle Beratungsleistungen anbieten. Unsere Plattform hilft Partnern, bessere Sparmöglichkeiten auf kosteneffiziente Weise bereitzustellen und so mehr Menschen zu einer sorgenfreien und sicheren Zukunft zu verhelfen. Futur unterhält Geschäftsbeziehungen zu mehr als 50 Partnern und hat 300.000 Kunden mit einem Spar- und Rentenkapital von 235 Milliarden SEK. Weitere Informationen unter www.futur.se

Die Informationen wurden am 17.03.2025, 11.00 Uhr MEZ, durch die oben genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Contacts:

Rückfragen an:

Torgny Johansson, CEO, 08-502 225 00

Torgny.johansson@futur.se