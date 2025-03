Ist das noch Denokratie in Deutschland oder doch schon Bananenrepublik: Friedrich Merz kauft sich die Kanzlerschaft - und begeht damit nicht nur einen gigantischen Wortbruch, sondern opfert die Wirtschaft in Deutschland auf Kosten der jungen Menschen und zum Nutzen der Boomer-Generation. Muss man in die deutsche Infrastruktur investieren? Ja! Ist die Schuldenbremse eine heilige Kuh? ...

