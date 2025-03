Nachdem die Korrektur am Kryptomarkt und die allgemeine Tech-Schwäche in den USA auch Robinhood zuletzt stark belastet hatten, hat sich die Aktie zuletzt wieder deutlich erholt. Am Montag steht erneut ein Kursplus von rund sieben Prozent zu Buche. Die Einführung eines neuen Prognosemarkt-Hubs für die App kommt bei den Anlegern gut an.Kunden haben damit in der App die Möglichkeit auf die Ergebnisse wichtiger globaler Ereignisse zu setzen. Von wichtigen Sportereignissen bis zur Zinsentscheidung der ...

