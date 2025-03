Die Zoll- und Handelspolitik hat an der Wall Street zuletzt deutliche Kursverluste hervorgerufen. Der Sell-off scheint aber langsam beendet. Für Anleger gibt es nach dem Rücksetzer nun aber auch günstige Einstiegschancen. Die Experten der KeyBanc haben attraktive Werte herausgesucht, die es jetzt zum Discount gibt.Der Schweizer Sportartikelhersteller On Holding ist der erste Name auf der Liste mit einem Kursziel 41 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die Dynamik in den Schlüsselmärkten sei ungebrochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...