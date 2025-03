NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag die jüngste Erholung von ihren September-Tiefs fortgesetzt. Schwache Konjunkturdaten nährten Hoffnungen auf bald wieder sinkende Zinsen. Diese wogen letztlich schwerer als Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, der die jüngsten Kursverluste in New York als gesunde Korrektur bezeichnete. Damit dürfte sich also der erratische Zollkurs der neuen US-Regierung fortsetzen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 0,85 Prozent höher mit 41.841,63 Punkten aus dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,64 Prozent auf 5.675,12 Punkte hoch. Auch der am Freitag besonders deutlich erholte Tech-Index Nasdaq 100 schüttelte seine zeitweise Schwäche ab - er gewann am Ende 0,55 Prozent auf 19.812,24 Punkte./gl/mis

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711