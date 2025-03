Raleigh, Nc und Berlin, 17. März 2025 (ots/PRNewswire) -Beroe Inc., ein weltweit führender Anbieter von Entscheidungsintelligenz im Beschaffungswesen, hat die nnamu GmbH übernommen, ein bahnbrechendes Unternehmen für Verhandlungstechnologie, das den weltweit ersten auf der Spieltheorie basierenden KI-Agenten entwickelt hat. nnamu nutzt fortschrittliche Prinzipien der Spieltheorie, um optimale Verhandlungsstrategien zu empfehlen und zu liefern, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und Verbesserungen der Gesamtbetriebskosten führt.Nachdem das Unternehmen KI in mehreren Anwendungsfällen auf der Beroe Live.ai-Plattform eingesetzt hatte, erkannte es Synergien mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten von nnamu bei autonomen Verhandlungen. Im Rahmen der Integrations-Roadmap wird Beroe seine proprietäre Marktintelligenz in den Verhandlungsagenten von nnamu einfließen lassen, um noch bessere Ergebnisse für die Kunden zu erzielen.Effektive Verhandlungen sind für die Fähigkeit des Einkaufs, Einsparungen und positive Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis zu erzielen, von entscheidender Bedeutung. Der KI-Agent von nnamu basiert auf einem einzigartigen Datensatz von mehr als 2.000 Verhandlungen, die von mehr als 100 Spezialisten für Spieltheorie und Wirtschaftswissenschaften durchgeführt wurden und einen kumulierten Wert von über 400 Milliarden Euro haben.Vel Dhinagaravel,, Gründer und CEO von Beroe, sagte: "Beroe basiert auf der Grundlage, dass die Beschaffungsteams in Bezug auf die Marktkenntnis gegenüber den kaufmännischen Teams ihrer Lieferanten im Nachteil sind, und wir haben fast 20 Jahre lang hart daran gearbeitet, diese Lücke für unsere Kunden zu schließen.""Mit dieser Übernahme ebnet Beroe Beschaffungsexperten den Weg für den Zugang zu fortschrittlicher KI und spieltheoretischen Konzepten und revolutioniert damit die Art und Weise, wie Beschaffungsexperten mit ihren Lieferanten verhandeln."Christian Paul, Co-CEO und Gründer von nnamu, kommentiert: "Verhandlungsführer aus verschiedenen Branchen nutzen die von nnamu entwickelten KI-Agenten, um Verhandlungen auf der Grundlage der Spieltheorie einfach zu erstellen, zu steuern und autonom zu führen. Unsere Benutzer haben fast mühelos viel Spaß bei der Durchführung dieser komplexen Veranstaltungen und verbessern so den Gesamtwert der Betriebskosten und Lieferketten."Martin Walter, Co-CEO und CTO von nnamu, fügte hinzu: "Im Rahmen der Übernahme hat Beroe eine neue Einheit in Deutschland gegründet und übernimmt das gesamte nnamu-Team. Wir freuen uns besonders, dass nnamu bei Beroe eine neue Heimat gefunden hat - die proprietären Marktforschungsdaten werden die Wirkung unserer Lösung für unsere Kunden noch verstärken."Informationen zu BeroeBeroe ist seit der Gründung des Unternehmens 2006 an der Spitze des Beschaffungswesens und hat eine Reihe von Erkenntnissen in die Welt gebracht. Die einzigartige Kombination aus dem Fachwissen von Beroe, KI-Tools und riesigen Mengen an zuverlässigen Daten ermöglicht es Unternehmen, intelligentere, schnellere und bessere Beschaffungsentscheidungen zu treffen. Nicht morgen, nicht heute, sondern jetzt. Beroe wurde von ProcureTech als eine der "wegweisendsten Analytics-, Daten- und Intelligence-Lösungen im Jahr 2024" ausgewählt und unterstützt Tausende von Organisationen dabei, das Datenrauschen zu durchforsten, Risiken zu minimieren, weniger Überraschungen zu erleben und sich letztlich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.Informationen zu nnamunnamu ist ein bahnbrechendes Unternehmen für Verhandlungstechnologie, das fortschrittliche spieltheoretische Prinzipien zur Automatisierung von Lieferantenverhandlungen einsetzt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Erzielung hervorragender Ergebnisse ermöglicht nnamu seinen Kunden, ihre Beschaffungsstrategien effizient zu optimieren.Temono für Beroe beroe@temono.comMedienkontakt:Stephen OrrFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2642872/Vel_Dhinagaravel_Beroe.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2642874/Christian_Paul_nnamu.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2642871/Martin_Walter_nammu.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2642873/nnamu.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2542129/5218927/Beroe_Inc_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/beroe-erwirbt-nnamu-um-beschaffungsverhandlungen-mit-spieltheorie-und-ki-zu-beschleunigen-302403609.htmlOriginal-Content von: Beroe Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179002/5992803