Die Tesla-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Einbruch von 5 Prozent, während der breitere Markt um 0,6 Prozent zulegte. Dieser Kursrückgang steht in starkem Kontrast zur Entwicklung des LIDAR-Herstellers Luminar Technologies, dessen Aktien am selben Tag um beeindruckende 27,5 Prozent anstiegen. Als Hauptgrund für diese gegenläufige Entwicklung gilt ein am Wochenende veröffentlichtes Video eines bekannten YouTubers mit 65 Millionen Followern, der die Autopilot-Technologie von Tesla mit LIDAR-basierten Systemen verglich. In mehreren Tests schnitt die Tesla-Technologie deutlich schlechter ab: Bei simulierten schwierigen Witterungsbedingungen wie Nebel und Starkregen erkannte das Tesla-Fahrzeug eine kindgroße Testpuppe nicht und kollidierte mit ihr, während das LIDAR-System in beiden Szenarien rechtzeitig anhielt. Auch bei einem Test mit einer bemalten Ziegelwand versagte das Tesla-System und fuhr direkt durch die Wand, während das LIDAR-Fahrzeug stoppte. Lediglich unter optimalen Lichtbedingungen funktionierten beide Systeme einwandfrei. Diese negativen Testergebnisse kommen für Tesla zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da das Unternehmen plant, bereits im Juni 2025 seinen Robotaxi-Dienst einzuführen.

Elon Musks KI-Aktivitäten trotz Kursrückgang weiter im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tesla ?

Während die Tesla-Aktie seit Jahresbeginn bereits einen Wertverlust von 38 Prozent verzeichnet, bleibt Firmengründer Elon Musk im Bereich der Künstlichen Intelligenz weiterhin aktiv. Sein KI-Startup xAI übernahm kürzlich das New Yorker Unternehmen Hotshot.co, das sich auf KI-generierte Videos spezialisiert hat. Obwohl der Kaufpreis nicht bekannt gegeben wurde, markiert diese Übernahme einen weiteren Schritt in Musks Bestreben, im KI-Sektor Fuß zu fassen. Trotz dieser strategischen Erweiterung konnte die Nachricht den aktuellen Abwärtstrend der Tesla-Aktie nicht aufhalten. Analysten beobachten mit Spannung, wie sich die jüngsten Entwicklungen auf die langfristige Marktposition des Elektrofahrzeugherstellers auswirken werden, insbesondere im Hinblick auf den harten Wettbewerb im Bereich autonomes Fahren und die wachsende Bedeutung von LIDAR-Technologien.

Anzeige

Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...