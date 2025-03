Die Rheinmetall Aktie befindet sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in einem beeindruckenden Aufwärtstrend. Allein im Jahr 2025 hat sich der Wert der Aktie bereits mehr als verdoppelt und erreichte zuletzt einen Kurs von 1.368 Euro. Diese bemerkenswerte Entwicklung könnte nun sogar zu einem Aufstieg des Rüstungsunternehmens in den prestigeträchtigen EuroStoxx 50 Index führen. Laut einer Analyse von JPMorgan liegt Rheinmetall basierend auf dem Schlusskurs vom 17. März über der erforderlichen Schwelle für einen sogenannten Fast Entry im Juni. Die Index-Anbieterin Stoxx wird die europäischen Indizes auf Basis der Schlusskurse von Ende Mai überprüfen, wobei etwaige Änderungen am 2. Juni nach Börsenschluss bekannt gegeben und nach Börsenschluss am 20. Juni umgesetzt werden. Für Fonds, die Indizes real nachbilden, sind solche Index-Änderungen besonders wichtig, da entsprechende Umschichtungen vorgenommen werden müssen, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Stärkung durch Rüstungsaufträge und Partnerschaften

Die positive Entwicklung der Rheinmetall-Aktie wird maßgeblich durch die Aussicht auf milliardenschwere Rüstungsinvestitionen Deutschlands getrieben. Zudem zeigt sich der Konzern aktiv bei der Suche nach strategischen Partnerschaften. Erst kürzlich wurde eine umfangreiche Entwicklungs- und Liefervereinbarung mit dem aufstrebenden Motorenhersteller Steyr Motors verkündet, was das Wachstumspotenzial des Rüstungskonzerns unterstreicht. Die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten garantieren dem Unternehmen eine starke Auftragslage, wobei namhafte Kunden wie die Landesarmeen von Finnland, Österreich und Deutschland für kontinuierliche Nachfrage sorgen. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Rüstungsbooms in Europa positioniert sich Rheinmetall strategisch günstig, um von den steigenden Verteidigungsausgaben verschiedener Länder zu profitieren.

