Nächste Top-Nachricht von Rheinmetall: Nach starken Zahlen überraschte der deutsche Rüstungsgigant heute mit einer weiteren Nachricht. Nachdem bislang vor allem Elon Musk mit Starlink als das Maß aller Dinge in Sachen Aufklärung per Satelliten galt, wird künftig auch Rheinmetall auf diesem Gebiet mitspielen. Die Aktie steigt nach der Nachricht prompt weiter.DER AKTIONÄR hatte es schon am Donnerstagmorgen angekündigt: "Die Aktie reagiert im freundlichen Marktumfeld positiv und steht unmittelbar vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...