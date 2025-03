Die Ascom Holding AG wurde am vergangenen Wochenende Opfer eines gezielten Cyberangriffs, wie das Schweizer Unternehmen am Montag bekannt gab. Der Vorfall ereignete sich am 16. März 2025 und betraf das technische Ticketing-System des Unternehmens. Eine Gruppe, die sich als "Hellcat-Ransomware-Bande" bezeichnet, reklamierte den Angriff über die Social-Media-Plattform X für sich. Die Angreifer drangen nach eigenen Angaben in die IT-Infrastruktur von Ascom ein. Das Unternehmen reagierte umgehend mit Sicherheitsmaßnahmen und schloss das betroffene Ticketing-System, um weitere Schäden zu verhindern. Das Ascom IT-Cybersecurity-Team hat inzwischen Untersuchungen eingeleitet, um das genaue Ausmaß des Angriffs zu ermitteln. Trotz des Vorfalls betonte das Unternehmen, dass andere IT-Systeme sowie Kundensysteme nicht betroffen seien und der Geschäftsbetrieb ohne Einschränkungen weiterlaufe. Die Ermittlungen gegen die kriminellen Aktivitäten dauern an, wobei Ascom eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeitet. Für Kunden und Partner besteht nach Unternehmensangaben derzeit kein Handlungsbedarf, da präventive Maßnahmen nicht erforderlich seien.

Kommunikationsstrategie zur Beruhigung der Märkte

Um Transparenz zu gewährleisten und Vertrauen bei Investoren wie auch Kunden zu wahren, hält Ascom engen Kontakt mit allen Partnern. Über die regionalen Führungsebenen sollen Kunden und Partner in den kommenden Tagen regelmäßig über den Fortschritt der Untersuchungen informiert werden. Diese proaktive Kommunikationsstrategie zielt darauf ab, potenzielle Verunsicherungen im Markt einzudämmen. Der Vorfall reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Cyberangriffen auf Unternehmen, wobei Ransomware-Attacken zu den bedrohlichsten Formen zählen. Für Fragen von Medien oder anderen interessierten Dritten hat das Unternehmen eine zentrale Kontaktadresse eingerichtet. Marktbeobachter werden die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen, insbesondere ob sich langfristige Auswirkungen auf das Vertrauen der Kunden in die Sicherheitssysteme des Unternehmens ergeben könnten.

