Die TUI Aktie befindet sich aktuell in einer spannenden technischen Ausgangslage. Nach dem Anfang April erfolgten Kursrutsch in dem Bereich nicht weit über dem Jahrestief bei 5,052 Euro hat sich der Titel zuletz zunächst deutlich erholt und dann in eine enge Seitwärtsbewegung begeben. Seit mehreren Handelstagen pendelt der Kurs zwischen 6,12 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...