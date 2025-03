Der britische Investmentfonds erwirbt 150.500 eigene Anteile zu 545,82 Pence pro Stück und stärkt damit seine Marktposition für bestehende Anleger.

BlackRock Throgmorton Trust plc, ein bedeutender Akteur am britischen Kapitalmarkt, hat am 17. März 2025 den Erwerb von 150.500 eigenen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 545,82 Pence pro Aktie bekanntgegeben. Diese strategische Entscheidung ist Teil eines fortlaufenden Aktienrückkaufprogramms, das darauf abzielt, die Marktposition des Unternehmens zu stärken und den Wert für bestehende Aktionäre zu erhöhen. Nach Abwicklung dieses Kaufs am 19. März wird das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft 79.271.364 Stammaktien umfassen, wobei 23.938.500 Aktien in der Eigenbestandsverwaltung gehalten werden. Diese im Eigenbestand gehaltenen Anteile, die etwa 23,19 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals ausmachen, sind nicht mit Stimmrechten verbunden - ein wichtiger Aspekt für Marktbeobachter und Anleger.

Bewertung und Marktpräsenz

Der Nettoinventarwert des BlackRock Throgmorton Trust lag zum Geschäftsschluss am 14. März 2025 bei 602,07 Pence je Aktie auf Kapitalbasis und bei 604,70 Pence unter Einbeziehung des laufenden Jahreseinkommens. Diese Zahlen reflektieren die solide Marktposition des Trusts trotz der volatilen Marktbedingungen. Bemerkenswert ist auch, dass der Trust bereits am 14. März 2025 weitere 125.000 Stammaktien zurückgekauft hatte, was das kontinuierliche Engagement für das Rückkaufprogramm unterstreicht. Für Anleger und Marktteilnehmer ist es wichtig zu beachten, dass bei der Berechnung von Beteiligungsmeldungen gemäß den Transparenzrichtlinien der FCA die im Eigenbestand gehaltenen Aktien ausgeschlossen werden sollten. Dies bedeutet, dass für Meldepflichten die Zahl von 79.271.364 Aktien nach der Abwicklung als Basis verwendet werden sollte.

