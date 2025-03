Der Schweizer Lebensmittelkonzern verzeichnet Kursgewinne an der Börse, obwohl gefrorene Fertiggerichte wegen möglicher Materialverunreinigungen zurückgerufen wurden.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich am Montag im SIX SX-Handel trotz aktueller Produktrückrufe in den USA widerstandsfähig. Nach einem verhaltenen Start bei 89,36 CHF konnte das Papier im Tagesverlauf zulegen und verzeichnete bis zum Mittag ein Plus von 0,6 Prozent auf 89,70 CHF. Dabei erreichte die Aktie ein Tageshoch von 89,78 CHF. Das Handelsvolumen belief sich auf 544.163 gehandelte Aktien, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet. Bemerkenswert ist, dass der Kurs sich positiv entwickelte, obwohl Nestlé USA einen freiwilligen Rückruf bestimmter Chargen gefrorener Fertiggerichte der Marken Lean Cuisine und STOUFFER'S bekannt gegeben hatte. Grund für den Rückruf ist eine mögliche Verunreinigung mit holzähnlichem Material, nachdem Kundenbeschwerden eingegangen waren, darunter ein gemeldeter Erstickungsvorfall.

Analysten bleiben verhalten optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nestle ?

Trotz der aktuellen Kursgewinne liegt die Nestlé-Aktie mit 9,04 Prozent noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 98,62 CHF, das am 8. Juni 2024 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Tief von 72,82 CHF vom 20. Dezember 2024 besteht hingegen ein Puffer von 18,82 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einem Gewinn von 4,55 CHF je Aktie und einer Dividende von 3,09 CHF, was eine leichte Steigerung gegenüber der für 2024 ausgeschütteten Dividende von 3,05 CHF darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 85,00 CHF, was unter dem aktuellen Kursniveau liegt und eine gewisse Skepsis widerspiegelt. Die nächsten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 werden voraussichtlich am 24. Juli 2025 präsentiert und könnten weitere Aufschlüsse über die Auswirkungen des aktuellen Produktrückrufs auf das Gesamtgeschäft geben.

Anzeige

Nestle-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nestle-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Nestle-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nestle-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nestle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...