Der renommierte Duftstoffproduzent kämpft mit signifikanten Börsenwertverlusten, während Finanzexperten dennoch Wachstumspotenzial und höhere Dividenden prognostizieren.

Die Aktie des Duft- und Aromastoffherstellers Symrise verzeichnete am Montag erhebliche Kursverluste im XETRA-Handel. Bereits zum Handelsstart fiel die Aktie von einem Eröffnungskurs bei 94,30 EUR kontinuierlich ab und verlor im Tagesverlauf bis zu 1,7 Prozent. In den Mittagsstunden wurde ein Kurs von 92,66 EUR registriert, während das Tagestief sogar bei 91,76 EUR lag. Besonders besorgniserregend für Anleger ist die Tatsache, dass sich der Kurs damit gefährlich nah am 52-Wochen-Tief befindet. Die Handelsvolumina waren mit über 250.000 gehandelten Aktien ungewöhnlich hoch, was auf verstärkte Aktivitäten der Marktteilnehmer hindeutet. Der aktuelle Kurs steht in deutlichem Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 125,00 EUR, das am 2. Oktober 2024 erreicht wurde - ein Abstand von über 35 Prozent verdeutlicht die dramatische Entwicklung der vergangenen Monate.

Prognosen der Marktexperten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche blicken Analysten weiterhin verhalten optimistisch auf die Symrise-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten bei 118,31 EUR angesetzt, was ein erhebliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau darstellt. Für das laufende Jahr rechnen Marktbeobachter mit einer Dividendenausschüttung von 1,23 EUR je Aktie, nach 1,10 EUR im Vorjahr 2023. Diese Steigerung der Ausschüttung könnte für Anleger ein positives Signal darstellen. Auch die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 fallen mit einem erwarteten Ergebnis je Aktie von 3,92 EUR durchaus zuversichtlich aus. Anleger richten ihren Blick nun gespannt auf die Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen, die für den 27. März 2025 angekündigt sind und möglicherweise neue Impulse für den Aktienkurs liefern könnten.

