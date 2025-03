Frankfurt, Deutschland, 18. März 2025 (ots/PRNewswire) -Die Midea Group stellt diese Woche auf der ISH 2025 in Frankfurt ihre fortschrittlichen und nachhaltigen Heizungslösungen unter dem Motto "Green Vision, Blue Future" vor. Diese Innovationen zielen darauf ab, die Energieeffizienz beim Heizen und Kühlen von europäischen Gebäuden und Wohnungen weiter zu verbessern.Gebäude tragen wesentlich zu den Treibhausgasemissionen in der EU bei. Laut der Europäischen Umweltagentur machten sie 2022 34 % der energiebezogenen Emissionen aus, was zum Teil auf den Energieverbrauch für Heiz- und Kühlsysteme zurückzuführen ist. Die gute Nachricht ist, dass auch diese Emissionen zwischen 2005 und 2022 um 34 % gesunken sind, was vor allem auf Verbesserungen bei diesen Heiz- und Kühlsystemen zurückzuführen ist.Als weltweit führendes Technologieunternehmen wird Midea auf der ISH 2025 neue Produkte vorstellen, die durch eine Reihe innovativer Funktionen, allen voran die R290-Heizlösungen, maßgeblich zur weiteren Senkung des Energieverbrauchs beitragen werden. Durch den großflächigen Einsatz von R290 konnte Midea die Emissionen von 3,715 Mio. Tonnen CO2 bei seinen bisher weltweit verkauften 6,2 Mio. Geräten reduzieren.Midea bietet eine Reihe von R290-Produkten für den europäischen Markt an, darunter die Wärmepumpe Nature ATW, die Wärmepumpe H-Pack, Warmwasserbereiter der Serie Vita und die Lösung iEasyEnergy.Nature ATW Wärmepumpe: Als eine der bisher fortschrittlichsten Wärmepumpen von Midea wurde die R290 Nature ATW Wärmepumpe (https://drive.google.com/drive/folders/12zhpcO0XTaa6DPpEWNwFpj7SJ_nTkQjW) speziell für den europäischen Markt entwickelt und erfüllt die höchste ERP-Bewertung der EU von A+++. Da R290 ein natürliches Kältemittel ist, liegt sein GWP bei nur 3 und sein ODP bei 0. Seine große Heizleistung sorgt für eine Wassertemperatur von 80 °C, die allen Anforderungen im Haushalt gerecht wird. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist der extrem leise Kompressor, der mit nur 30 dB(A) weniger als das Brummen eines Kühlschranks erzeugt.H- Pack Wärmepumpe: Innoviert in Deutschland und entworfen in Italien. Die mit dem German Design Award ausgezeichnete Wärmepumpe kommt ohne Außeneinheit aus und kann vollständig in Innenräumen installiert werden. Ihr montagefreundliches Design ermöglicht es, alle Komponenten schnell zu erreichen, spart Zeit und gewährleistet eine effiziente und bequeme Reparatur. Darüber hinaus unterstützt H-Pack Smart Grids und bietet einen Hybridmodus zur Integration vorhandener Gasboiler in Haushalten, um die Energienutzung zu optimieren..Wassererhitzer der Serie Vita: Der Wassererhitzer der Vita-Serie erleichtert den Übergang von der rein elektrischen Speicherung zur Wärmeerzeugung aus natürlichen Energiequellen, was den Trends zu Energieeinsparung und hoher Effizienz auf dem EU-Markt für Wassererhitzer entspricht. Zu den Produkten gehören der einfach zu installierende Vita R290 Hybrid-Wassererhitzer, der Vita-Solar-Wassererhitzer und der Vita-Gas-Flame-Wassererhitzer, die sich durch niedrige NOx-Emissionen und eine stabile Verbrennung auszeichnen und ideal für ältere Gebäude, Hochhäuser und hochgelegene Umgebungen sind.iEasyEnergy-Lösung: Die iEasyEnergy-Lösung von Midea bietet ein intelligentes und flexibles Energiemanagement für Luft-Wasser-Wärmepumpen, Energiespeicher und PV-Module. iEasyEnergy ist ein Komplettsystem, das einen Rundum-Service von der Planung bis zur Installation für stromverbrauchende Geräte im Haushalt bietet, mit dem ein Haushalt bis zu 90 % energieautark werden kann.Neben der R290-Heizlösung präsentierte Midea auch sein neuestes KI-fähiges intelligentes Klimagerät, Solstice. Der einzigartige, um 180° drehbare Windabweiser ermöglicht eine Wasserfallströmung, die den Benutzer von den Zehen bis zum Kopf mit Wärme versorgt. Die verbesserte Edelstahl-Fahrgestellheizung und die Kurbelgehäuseheizung mit Riemen gewährleisten einen zuverlässigen und stabilen Betrieb im Winter. Solstice stellt auch Mideas neue Generation des intelligenten KI-Algorithmus ECOMASTER AI vor, der den Nutzern zusätzliche Energieeinsparungen von über 30 % ermöglicht.Midea hat es sich zur Aufgabe gemacht, praktische, komfortable und nachhaltige Lösungen für europäische Haushalte und Unternehmen zu präsentieren und die europäische HLK-Branche auf dem Weg zu einer neuen Stufe intelligenter und umweltfreundlicher Entwicklung zu unterstützen.Die ISH ist die Weltleitmesse für HLK + Wasser und hat in diesem Jahr einen starken Fokus auf energie- und wassersparende Lösungen unter dem Motto "solutions for a sustainable future". Midea wird seine Beiträge zu diesen Zielen für eine nachhaltigere Zukunft auf der ISH 2025 in Halle 12.0, Stand E91 präsentieren.Informationen zur Midea-GruppeDie Midea Group strebt nach der Vision "Bringing Great Innovations to Life" (Große Innovationen zum Leben erwecken) und hält die Philosophie der Gründer aufrecht, ein besseres Leben durch Technologie zu schaffen. Die Midea Group hat sich in 56 Jahren Entwicklung zu einem weltweit führenden Technologieunternehmen entwickelt, das sich auf Geschäftsbereiche wie Smart Home, Industrietechnik, Gebäudetechnik, Robotik und Automatisierung, Gesundheitswesen und intelligente Logistik spezialisiert hat. In den vergangenen fünf Jahren hat Midea 8 Mrd. USD in Forschung und Entwicklung investiert und ein globales Netzwerk aufgebaut, das 33 Forschungs- und Entwicklungszentren und 43 große Produktionsstandorte in der ganzen Welt umfasst. Die Midea Group beschäftigt weltweit 190.000 Mitarbeiter, von denen 40.000 international tätig sind. 2024 belegte das Unternehmen Platz 277 der Global Fortune 500 und verfügt über ein A/A2/A-Kreditrating von S&P, Moody's und Fitch.