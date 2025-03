VICTORIA, Seychellen, March 18, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat in der vierten Auflage des Buchs The STO Financial Revolution von Alex Nascimento, einem führenden Blockchain-Forscher und Professor an der UCLA, einen Beitrag veröffentlicht. Das Buch vermittelt ein umfassendes Verständnis der Blockchain-, Krypto- und Web3-Technologien und bietet praktische Einblicke in die konforme Mittelbeschaffung und reale Anwendungsfälle für Unternehmen und Investoren.

Diese Auflage wurde in Zusammenarbeit mit Branchenexperten entwickelt und enthält Fallstudien führender Organisationen, darunter Bitget, DWF Labs, UNICEF, BTG Pactual und Polymath. Das Buch hebt wichtige Entwicklungen im Blockchain-Sektor hervor und zeigt, wie Blockchain-Lösungen das globale Finanzwesen verändern. Es wurde von mehreren akademischen Einrichtungen, darunter die UCLA, als wichtige Ressource für die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte in der sich schnell entwickelnden digitalen Wirtschaft übernommen.

"Die Integration der Blockchain-Technologie und der Web3-Prinzipien in Bildungsrahmen auf der ganzen Welt ist unerlässlich, um eine Generation heranzuziehen, die in der Lage ist, sich in einer zunehmend dezentralisierten digitalen Landschaft zurechtzufinden. Durch die Förderung von Bildungsinitiativen im Bereich Blockchain, wie unserem Lehrbuch, erfüllt Bitget eine entscheidende Rolle über den Handel hinaus und wird zum Architekten der Alphabetisierung einer Technologie, die verspricht, unser grundlegendes Verständnis von Geld, Regierungsführung und digitaler Autonomie neu zu gestalten", so Alex Nascimento, MA, MBA, UCLA Blockchain Faculty.

Die Fallstudie von Bitget in dem Buch konzentriert sich auf die strategische Rolle des Unternehmens im Blockchain-Ökosystem und seine Bemühungen, den Zugang zu digitalen Finanzinstrumenten zu verbessern. Der Beitrag beschreibt, wie Bitget durch praktische, sichere Lösungen zur Förderung der Blockchain-Einführung beiträgt und hebt die Initiativen des Unternehmens im Web3-Bereich hervor. Es bietet den Lesern einen genaueren Einblick in die Innovationen und Entwicklungen, die Bitget zu einem bedeutenden Akteur in der Kryptobranche gemacht haben.

Diese Auflage von The STO Financial Revolution enthält aktuelle Informationen über Fortschritte und neue Trends im Bereich Blockchain und ist damit eine wertvolle Ressource für Akademiker, Investoren und Branchenexperten weltweit. Durch die Beiträge von Bitget wird die Relevanz des Buches weiter untermauert, indem es praktische Einblicke in die Zukunft des digitalen Finanzwesens und der tokenisierten Ökosysteme bietet.

"Unser Beitrag in einem meiner persönlichen Lieblingsbücher, The STO Financial Revolution, ist ein bedeutender Moment für Bitget", so Vugar Usi Zade, Chief Operating Officer bei Bitget. "Es ist für uns eine Ehre, einen Beitrag zu diesem Buch leisten zu dürfen, in dem die entschlossene Haltung und das schnelle Wachstum von Bitget hervorgehoben werden, was in Einklang mit unseren Zielen steht, die Grenzen der Blockchain-Einführung zu erweitern. Während wir weiterhin innovativ sind und Krypto-Lösungen anbieten, ist unsere Rolle bei der Förderung des Web3-Ökosystems heute wichtiger denn je".

Die Veröffentlichung des Buches dient als wichtige Referenz für alle, die ihr Verständnis der Blockchain-Technologie und ihrer wachsenden Bedeutung für die Finanzmärkte vertiefen möchten. Die Anerkennung von Bitget in dieser Veröffentlichung zeigt die Relevanz und den wachsenden Einfluss des Unternehmens im globalen Blockchain-Sektor.

Weitere Informationen zur STO Financial Revolution, 4. Auflage, finden Sie hier.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörseund Web3-Firma. Die Bitget-Börse, die über 100 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern und Regionen bedient, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Funktion für den Handel mit Kopien und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugriff auf den Bitcoin-Preis, den Ethereum-Preisund andere Kryptowährungspreise. Die ehemals als BitKeep bekannte Bitget Walletist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und Funktionen wie Wallet-Funktionalität, Token-Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr bietet.

Bitget ist Vorreiter bei der Förderung der Krypto-Akzeptanz durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltweit führenden Fußballliga LALIGA auf dem EASTERN-, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalathleten Buse Tosun Çavusoglu (Ringer-Weltmeisterin), Samet Gümüs (Box-Goldmedaillengewinner) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft) zu inspirieren, die globale Gemeinschaft dazu zu bewegen, die Zukunft der Kryptowährung anzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: Website| Twitter| Telegram| LinkedIn| Discord| Bitget Wallet

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte können schwanken und Preisvolatilität erfahren. Investieren Sie nur so viel, wie Sie sich leisten können zu verlieren. Der Wert Ihrer Investition kann beeinträchtigt werden und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihre ursprüngliche Investition nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer unabhängigen finanziellen Rat einholen und Ihre eigenen finanziellen Erfahrungen und Ihre finanzielle Situation berücksichtigen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung. Bitget haftet nicht für Verluste, die Ihnen entstehen können. Nichts hier darf als Finanzberatung ausgelegt werden.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3211028-7186-458c-b2b6-413205ad02de