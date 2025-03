BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu FDP:



Die Rückkehr der Freien Demokraten in den Bundestag dürfte schwieriger als 2013 werden, als die Partei zuletzt aus dem Parlament flog. Dennoch machte Christian Dürr bei seinem ersten Auftritt als designierter Parteichef klar, wohin die liberale Reise in Zukunft gehen könnte: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit sollen wieder zwei Seiten einer Medaille werden (.) Zwischen den Parteien der Mitte und der Linken, die eher an einen starken Staat glauben, sowie der staatsfeindlichen AfD sieht Dürr ausreichend Platz für eine Partei, die eine gesunde Distanz zu einer übereifrigen Regierung hält. Liberal, aber nicht libertär. Reformen, aber ohne Kettensäge. So könnte mit der FDP bald wieder ein schlanker Staat zu machen sein./yyzz/DP/mis