"Die neue Sicherheitslage erfordert auch eine Politik der ökonomischen Vernunft. "Whatever it takes" - diese vom Euro-Retter Mario Draghi übernommene Formel ist ein richtiges Signal nach außen, genauso an die europäischen Partner wie an Moskau oder Washington. Ökonomisch betrachtet allerdings ist diese Formel Nonsens. Sie ist sogar gefährlich. Denn sie suggeriert den politisch Verantwortlichen, es gäbe unbegrenzte Mittel. Zudem verfälscht Merz den Kontext, in dem er Draghi zitiert: Die legendäre Londoner Rede des damaligen EZB-Chefs war aus purer Not geboren. Draghi sprang ein, weil die politisch Verantwortlichen es sich lange Jahre bequem gemacht hatten und nicht in der Lage waren, die notwendigen Reformen durchzusetzen. Bleibt zu hoffen, dass Geschichte sich doch nicht wiederholt."