NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Friedrich Merz:

"Der Kanzler in spe sollte als "lernendes System" begreifen, was er an seinem Verhalten ändern muss, wenn er nach seiner Wahl im April nicht laufend wieder in solche Schwierigkeiten wie jetzt kommen will. Sein Kopf ist sicher in der Lage, das zu verstehen. Wenn auch noch sein Bauch mitmacht, könnte es klappen. Merz muss vor allem darauf achten, dass ihm seine eigene Union nicht davonläuft. Der Schwenk beim Schuldenpaket hat viele in CDU und CSU stark verunsichert. Sie fürchten, jetzt könne wieder eine Art Merkel-Stil einkehren, indem CDU/CSU alles tun, den Koalitionspartner SPD bei Laune zu halten - und dabei ihre eigenen Prinzipien zu vergessen."