© Foto: DALL-E

Die Aktie von Affirm bekommt zu Wochenbeginn gleich eine doppelte Klatsche. Zum einen kündigt Klarna, mit Walmart im Gepäck, seinen Börsengang an und zum anderen holt Block sein "Buy Now, Pay Later" Geschäft in die App!Autsch, das tut richtig weh für Affirm-Anleger. Auf einen Schlag fahren gleich zwei Konkurrenten dem Bezahldienstleister in die Parade. Die Anleger sind verunsichert, dass Papier von Affirm knickt zweistellig ein, besonders weil eine exklusive Partnerschaft zwischen Klarna und Walmart den Kundenkreis deutlich verkleinert. Nächster Rückschlag für Affirm Das amerikanische Fintech-Unternehmen wurde 2012 von Max Levchin (Mitgründer von PayPal) gegründet. Affirm bietet "Buy Now, …