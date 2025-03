DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STRUKTURREFORMEN - Die Chefökonomin für Europa von PGIM rät der Bundesrepublik zu Strukturreformen, die die lockerere Fiskalpolitik unterstützen sollen. "Die Investitionen sollten unbedingt von Reformen begleitet werden. Dazu gehören beispielsweise kürzere Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben. Nicht selten scheitert die Umsetzung von Projekten in Deutschland gar nicht am Geld, sondern an der Bürokratie. Diese Hürden abzubauen, ist auch wichtig, um private Investitionen zu stärken", sagte Katharine Neiss im Interview mit der Börsen-Zeitung. (BöZ)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die Automobilindustrie will keine neuen Förderprämien für E-Autos. VDA-Präsidentin Hildegard Müller fordert stattdessen Strukturreformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und günstigere Energiepreise. "Neben dem Thema Bürokratie, wo es innovative und auch drastische Lösungen braucht, gehört auch das Thema Energiepreise auf die Agenda. Wir brauchen günstige Energie auch, um Halbleiter- und Batterieproduktion hierzulande anzusiedeln", sagte Müller. Für die Nutzer von E-Autos gab Müller die Parole aus: "Laden muss günstiger sein als Tanken." (Kölner Stadt-Anzeiger)

March 18, 2025 01:42 ET (05:42 GMT)

