FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Perspektive einer gelockerten Schuldenbremse dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagmorgen noch etwas weiter vorwagen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher auf 23.225 Zähler. Nach zuletzt zwei guten Handelstagen nimmt das Börsenbarometer damit erneut Kurs auf das Rekordhoch vom 6. März bei knapp 23.476 Punkten.

Am Vormittag beginnt die Sondersitzung des alten Bundestags zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondertopf für Infrastruktur und Klima. Die Aussicht auf öffentliche Investitionen in Milliardenhöhe in den kommenden Jahren hatte den Dax zuletzt auf neue Höchststände getrieben.

"Eine Bazooka bei den Staatsausgaben hilft allein nicht", gibt allerdings Michael Heise, Ökonom vom Vermögensverwalter HQ Trust, zu bedenken. Nennenswertes Wachstum sei nur dann zu erwarten, "wenn wir nicht in einen Handelskrieg mit den USA hineingezogen werden und erste Reformen bei Steuern, Sozialausgaben und Bürokratieabbau beginnen"./bek/jha/