Die Anteile des Werbetechnologieunternehmens The Trade Desk sind zuletzt um 60 Prozent gecrasht. Ist die Chance zum Einstieg damit bereits gekommen?Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - The Trade Desk In den vergangenen Wochen hat der US-Aktienmarkt erheblich an Attraktivität und Wert eingebüßt. Die anhaltenden Unsicherheiten bezüglich der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump sorgen nicht nur für eine Kapitalflucht in europäische und asiatische Werte, sondern trüben auch die Stimmung unter den für die US-Wirtschaft so wichtigen Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Auch die haben daher damit begonnen, Vermögenswerte aus dem ohnehin als teuer geltenden US-Aktienmarkt …