Der Goldpreis hat am vergangenen Freitag bereits einmal kurz über der Marke von 3.000 Dollar notiert, ist dann allerdings wieder darunter zurückgefallen. Nun startet der nächste Ausbruchsversuch. In der Nacht auf Dienstag ist das Edelmetall auf ein neues Hoch bei 3.017 Dollar gestiegen.Aktuell notiert die Feinunze Gold weiter über der wichtigen 3.000er-Marke bei 3.011 Dollar. In Euro hinkt der Goldpreis angesichts des derzeit starken Eurokurses der Rekordfahrt zwar etwas hinterher, zeigt sich aber ...

