Der Wissenschaftsverlag blickt trotz aktueller Kursschwäche optimistisch auf das Geschäftsjahr 2025, gestützt durch organisches Wachstum und Fortschritte im Open-Access-Bereich.

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat gestern seine Jahresergebnisse für 2024 veröffentlicht und gleichzeitig einen optimistischen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gegeben. Trotz leichter Umsatzrückgänge im Vorjahr auf knapp 1,85 Milliarden Euro konnte das Unternehmen seinen bereinigten operativen Gewinn minimal auf 512 Millionen Euro steigern. Besonders hervorzuheben ist das organische Wachstum: Bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Unternehmenszu- und -verkäufe verzeichnete der Verlag ein Umsatzplus von 5 Prozent, während der bereinigte operative Gewinn sogar um 7 Prozent zulegte. Für 2025 rechnet das Management mit einer Rückkehr zum Wachstum und prognostiziert einen Umsatz zwischen 1,885 und 1,935 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Gewinnmarge soll mindestens auf dem Niveau von 2024 bleiben, während mittelfristig weitere Verbesserungen angestrebt werden.

Aktie unter Druck trotz positiver Zukunftsaussichten

An der Börse konnten die Zukunftsaussichten die Anleger gestern jedoch nicht überzeugen. Die Springer Nature-Aktie verlor im Tagesverlauf 2,99 Prozent und notierte bei 22,68 Euro. Damit nähert sich das Papier wieder seinem Ausgabepreis von 22,50 Euro, nachdem es Ende des vergangenen Jahres noch bei 28,30 Euro notiert hatte. Der Wissenschaftsverlag hatte erst im Oktober 2024 den Sprung aufs Börsenparkett gewagt, nachdem ein früherer Versuch im Jahr 2018 aufgrund zu geringen Anlegerinteresses gescheitert war. Als wichtigster Wachstumstreiber gilt das Segment Research, das dank des starken Open Access-Zeitschriftenportfolios einen organischen Umsatzanstieg von 6 Prozent verzeichnete. Im vergangenen Jahr erreichte Springer Nature einen bedeutenden Meilenstein: Erstmals wurde die Hälfte aller primären Forschungsartikel frei zugänglich veröffentlicht. Zudem investierte das Unternehmen weiterhin erheblich in Technologie- und KI-Lösungen, um den Veröffentlichungsprozess zu verbessern und zu beschleunigen.

