Nel ASA, der norwegische Vorreiter in Sachen Wasserstofftechnologie, macht gerade mal wieder richtig Schlagzeilen. Der neueste Coup ist, dass Samsung E&A als Großaktionär eingestiegen ist und dies hat die Aktie ordentlich angeheizt. Aber Ist das jetzt nur ein kurzer Rausch oder steckt da mehr dahinter? Schauen wir uns mal genauer an, was das Unternehmen wirklich kann, wo es gerade steht und ob sich ein Investment für Sie wirklich lohnt. Es wird spannend!

Nel ASA und Samsung E&A - Ein Dreamteam?

Nel ASA ist ja schon länger ein echter "Player", wenn es um Wasserstoff geht - ob bei der Produktion, Speicherung oder Verteilung. Aber jetzt kam vor kurzem ein echter Knaller und den hat die Börse in Aufruhr gebracht: Am 11. März 2025 haben sie eine Kooperation mit Samsung E&A angekündigt, inklusive einer Privatplatzierung. Klingt erstmal nicht schlecht. Im Kern geht es darum, gemeinsam komplette Wasserstoffkraftwerke aus dem Boden zu stampfen. Das könnte Nel ASA nicht nur neue Märkte erschließen, sondern auch technologisch einen ordentlichen Schub geben. Dass Samsung E&A jetzt als Großaktionär mitmischt, zeigt ja schon, dass die Südkoreaner da was Großes wittern. Aber ob das wirklich so glatt läuft, wie es sich anhört? Da sollte man doch auch gerade bei NEL eher mal skeptisch bleiben. War ja in der Vergangenheit auch nicht immer alles Gold was glänzt.

Charttechnische Analyse - Wo geht die Reise hin?

Die Börse honorierte die Nachricht jedenfalls erstmal mit starken Kursgewinnen. Die Aktie von Nel ASA konnte richtig Gas geben und das nicht nur ein bisschen. Die Aktie stand noch vor wenigen Tagen bei ca. 0,17 Euro und konnte mit der Nachricht im Rücken bis auf 0,33 Euro zulegen. Ein richtig satter Anstieg von nicht ganz 100 Prozent. Aktuell liegt sie aber wieder bei 0,25 Euro und ist vom Hoch schon ein ganzes Stück zurückgekommen. Klar, dass der Anstieg viel mit der Euphorie um die Samsung-Partnerschaft zu tun hatte. Einige Marktteilnehmer wurden auch sicherlich auf dem falschen Fuß erwischt, denn die Aktie sah wirklich charttechnisch nicht gut aus und viele hätten eher gedacht, dass es in Richtung 0,10 Euro, denn in Richtung 0,30 Euro geht. Aber mal ehrlich: Nach so einem rasanten Anstieg ist jetzt trotzdem Vorsicht geboten. Die Indikatorenlage war gerade was den RSI betrifft stark im überkauften Bereich. Das hat sich jetzt wieder deutlich abgekühlt. Nach oben hin liegen jetzt Widerstände bei 0,28 und bei 0,30, sowie bei 0,33 Euro. Nach unten erfährt die Aktie Unterstützung im Bereich 0,20 bis 0,22 Euro. Schlecht sieht es beim Bruch der 0,170 Euro aus. Ob die Aktie da allerdings gleich durchbricht oder erstmal nach oben tendiert? Spannend wird es auf jeden Fall bei Nel bleiben.

Fundamentale Bewertung - Was sagen die Zahlen?

Nel ASA steckt mitten in einer sagen wir mal "Findungs- und Wachstumsphase" und das merkt man auch an den Finanzkennzahlen. Im letzten Quartal haben sie einen Umsatz von 450 Millionen NOK hingelegt, was zwar leicht unter den Erwartungen von 468,56 Millionen NOK lag, aber trotzdem kein Beinbruch. Der Nettoverlust von 63,82 Millionen NOK ist zwar nicht gerade prickelnd, aber immerhin eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal. Mit der Partnerschaft zu Samsung E&A könnte sich das Blatt aber noch wenden. Die könnten nicht nur den Umsatz ankurbeln, sondern auch die Profitabilität nach vorne bringen. Aber ob das so schnell klappt, da darf man erstmal noch gespannt sein. Die Partnerschaft jedenfalls mit Samsung E&A hat Nel ASA definitiv einen ordentlichen Schub verpasst und neue Türen geöffnet. Der aktuelle Kursanstieg zeigt, dass die Anleger da was Großes erwarten. Aber bei so viel Volatilität sollte man nicht blind drauflos investieren.

Langfristig könnte Nel ASA von der wachsenden Nachfrage nach Wasserstofftechnologien profitieren, vor allem mit so starken Partnern wie Samsung im Rücken. Aber ob das wirklich alles komplett so glatt läuft? Wir würden da lieber wachsam bleiben und zunächst die künftige Entwicklung im Auge behalten, vor allem aber die charttechnisch wichtigen Marken. Gelingt es der Aktie nachhaltig die 0,28 Euro zu überwinden, sieht es nach oben hin gut aus. Fällt die Aktie allerdings unter die 0,20 Euro, ist das bullishe Szenario dahin und die Bären sind wieder am Ruder.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

