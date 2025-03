Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Markteinführung

Neuer Fixed-Income-Fonds startet mit innovativer Zinsstrategie



18.03.2025

Berlin, 18. März 2025 - Am 17. März 2025 ging mit dem Abaki Fixed Income Convexity ein neuer Investmentfonds der ICM InvestmentBank AG mit einer einzigartigen Anlagestrategie an den Start. Der Fonds setzt gezielt auf die Vereinnahmung von Konvexitätsprämien aus ultra-lang laufenden Anleihen u.a. des Landes Nordrhein-Westfalen. Damit bietet er institutionellen Investoren eine attraktive, prognosefreie Alternative zur klassischen Zinspositionierung.



Der Fonds, der in zwei Anteilsklassen mit den ISINs DE000A40RCU9 (R) und DE000A40RCV7 (A) aufgelegt wird, verfolgt eine marktneutrale Strategie, die auf dem positiven Netto-Konvexitätsüberhang ultra-langer Anleihen basiert. Die Ertragsquelle beruht auf einer systematischen Monetarisierung von Zinsvolatilität durch aktives Delta-Management und optionales Gamma-Selling.



"Unsere Strategie ermöglicht es, unabhängig von der Richtung der Zinsbewegungen eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Phasen mit erhöhter Unsicherheit sind dabei besonders vorteilhaft für diese Art der Positionierung.", erklärt Marc Preuß, Fondsmanager des neuen Produkts. "Die NRW-Zinsstrategie hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt. Durch die Fondslösung machen wir dieses Konzept nun noch breiter zugänglich - für Investoren, die gezielt von der einzigartigen Ertragsquelle der Konvexitätsprämie profitieren möchten."



So erzielte die NRW-Zinsstrategie, die der Vorläufer des neuen Fonds ist, im Jahr 2024 eine Rendite von über 13% (bei einer Volatilität von 8%) - ein Wert, der insbesondere durch die hohe Zinsvolatilität begünstigt wurde. "Gerade in einem von Unsicherheit und Volatilität geprägten Marktumfeld ist es essenziell, Anlegern Lösungen zu bieten, die unabhängig von Zinsprognosen stabile Erträge liefern. Unser neuer Fonds setzt genau hier an und bietet eine robuste, wissenschaftlich fundierte Strategie zur Optimierung der Fixed-Income-Allokation.", erläutert Dr. Norbert Hagen, Vorstandssprecher der ICM InvestmentBank. "Mit Marc Preuß und Michael Adam stehen zwei ausgewiesene Kapitalmarktexperten an der Spitze des Fondsmanagements, die die Strategie bereits 2021 entwickelt und seither erfolgreich angewandt haben. Ihr tiefes Verständnis für Zinsmärkte und systematische Absicherungsstrategien macht sie zur idealen Besetzung für diesen Fonds."



Der Fonds richtet sich an Investoren, die ihr Portfolio mit einer innovativen, konvexitätsbasierten Fixed-Income-Strategie diversifizieren möchten.



Über den Fonds:

- Name: Abaki Fixed Income Convexity

- ISINs: DE000A40RCU9 (R) und DE000A40RCV7 (A)

- Startdatum: 17. März 2025

- Anlageschwerpunkt: Marktneutrale Fixed-Income-Strategie basierend auf ultra-langen Anleihen sehr hoher Bonität

- Erwartete Rendite: 8-10 % p.a. bei einer Volatilität von ca. 8 % p.a.

- Zielgruppe: Anleger mit Euro-denominierten Portfolios



Ansprechpartner für Rückfragen:

Marc Preuß, ICM InvestmentBank AG, m.preuss@i-c-m.de





