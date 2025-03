NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani warf am Montagabend einen Blick auf die aktuellen Trends für die europäische Transport- und Logistikbranche. Ihre Favoriten sind DSV und IAG. Das Management von DHL lobte sie für die Anpassungen der Kosten an das maue Umfeld./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 18:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005552004