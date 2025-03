HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Der Fokus auf Profitabilität sei durchaus willkommen, schrieb Analyst Trion Reid in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er kann aber die Diskussionen am Markt nachvollziehen, ob die Kosteneffizienz nun Folge mauer Umsatzentwicklung sei, und ob Gewinnsteigerungen auch ohne anziehende Umsätze möglich seien./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 17:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A161408