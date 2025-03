London, 18. März 2025 (ots/PRNewswire) -The Hoffman Agency gab heute bekannt, dass sie die CCGroup übernommen hat, ein PR-orientiertes Marketingunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Technologiesektor und Sitz in London."Mit dem Hinzukommen der CCGroup werden wir von 'klein, aber fein' in London zu einer Art Naturgewalt", sagte Lou Hoffman, CEO von The Hoffman Agency, der hinzufügte, dass die beiden Londoner Teams zu einem britischen Betrieb von Hoffman zusammengelegt werden.Die leitenden Angestellten der CCGroup, Richard Fogg und Paul Nolan, werden die Rolle des Co-MD des fusionierten Unternehmens übernehmen. Sie unterstehen Jenny Fieldgate, der europäischen Geschäftsführerin der Agentur."Als wir letztes Jahr potenzielle Partner in Großbritannien evaluierten, stand die CCGroup ganz oben auf der Liste", so Hoffman. "Als unsere Gespräche mit Rich und Paul ernst wurden und so viele Faktoren übereinstimmten - Kultur, Glaube an integrierte Kampagnen, Vision, Ehrgeiz, trockener Sinn für Humor usw. - schien der Zusammenschluss fast eine vollendete Tatsache zu sein.""Ein unabhängiges Beratungsunternehmen, ein starkes globales Angebot, ein Verständnis für die Stärke von Branchenspezialisierung, ein strategischer Glaube an einen integrierten Ansatz in der Marketingkommunikation, eine fantastische Übereinstimmung der Unternehmenskultur und ein großartiger Ruf als Arbeitsplatz und Karrieremöglichkeit - das war unsere Wunschliste für einen Käufer. Und mit The Hoffman Agency bekommen wir all das und noch mehr", so Fogg. "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden nun Zugang zu einem noch größeren Fachwissen im Technologiesektor und einem breiteren Dienstleistungsangebot auf einer wirklich globalen Basis bieten können. Es wird viel Spaß machen.""Dies ist ein Deal, der starke Synergien, Ideologie und Chemie miteinander verbindet", sagte Nolan. "Wir werden nichts von dem ändern müssen, was die CCGroup ausmacht, denn Lou und sein Team teilen dieselben Prinzipien, glauben an dieselben Werte und streben nach denselben Zielen. The Hoffman Agency bietet uns das, was wir schon immer wollten, und wir können es kaum erwarten, loszulegen."Die Kernkompetenzen The Hoffman Agency - die Fähigkeit, Komplexität verständlich zu machen, ihre globale Reichweite und ihr persönlicher Ansatz - haben sich als erfolgreiche Kombination erwiesen. Das Unternehmen wuchs im vergangenen Jahr um 14 % und erzielte einen globalen Umsatz von 30.328.000 US-Dollar. In diesem Sinne hat das Multimarkt-Angebot des Unternehmens an Zugkraft gewonnen: 31 % des Umsatzes stammen von Kunden, die in zwei oder mehr Regionen (USA und/oder APAC und/oder Europa) betreut werden."Mit der CCGroup haben wir jetzt die Größe, um praktisch jeden globalen Auftrag, der unter das Dach der Technik fällt, zu bewältigen", so Hoffman. "Ich sage bewusst 'Tech-Dach' und nicht 'Tech-Unternehmen', weil mittlerweile auch Nicht-Tech-Unternehmen zu uns kommen, um Unterstützung bei der Vermittlung ihrer technologiegetriebenen Geschichten zu erhalten."Informationen zur CCGroupCCGroup (http://www.ccgrouppr.com/) ist eine PR-orientierte Marketing-Agentur, die Marken dabei hilft, sich in den extrem wettbewerbsintensiven B2B-Technologiemärkten durchzusetzen und zu differenzieren. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihren Einfluss und Marktanteil zu vergrößern, Kapazitäts-, Wissens- und Kompetenzgrenzen zu überwinden und ihre Marketingwirkung zu demonstrieren. Unser integrierter, kanalunabhängiger und zielgruppenorientierter Ansatz ist darauf zugeschnitten, die dringlichsten Herausforderungen unserer Kunden zu meistern.Informationen zu The Hoffman AgencyThe Hoffman Agency definiert Kommunikation im weitesten Sinne als Digital, Content Marketing, Thought Leadership und traditionelle PR und geht dabei ihren ganz eigenen Weg. Als eine der wenigen unabhängigen Kommunikationsberatungen mit globaler Reichweite unterhält sie Büros in Europa (London, München und Paris), Asien (Tokio, Seoul, Peking, Shanghai, Taipeh, Hongkong, Singapur, Kuala Lumpur und Jakarta) und in den USA (Silicon Valley, Portland und Boston). Das Unternehmen unterstützt einige der größten Marken der Welt, von denen viele es vorziehen, ungenannt zu bleiben (die Namen der Kunden, die wir öffentlich nennen dürfen, finden Sie auf unserer Website (https://www.hoffman.com/global-tech-pr-clients/)).View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/the-hoffman-agency-ein-unabhangiges-kommunikationsberatungsunternehmen-mit-fokus-auf-technologie-starkt-sein-globales-angebot-durch-die-ubernahme-der-ccgroup-302401871.htmlPressekontakt:Georgina Leigh,The Hoffman Agency,gleigh@hoffman.com,+44 (0)208 175 6791Original-Content von: The Hoffman Agency, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51114/5992874