Jericho, N.Y., März 18, 2025 (ots/PRNewswire) -Globales Beratungsunternehmen J.S. Held gibt bekannt, dass Chief Executive Officer (CEO) Jonathon (Jon) Held beabsichtigt, als Chief Executive Officer zurückzutreten. J. S. Held, Präsident und Chief Operating Officer (COO) von Held, wird Nachfolger von Jon Held als Präsident und CEO. Jon Held wird geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats. Im Rahmen einer geplanten Nachfolge wird der Führungswechsel zu Beginn des zweiten Quartals 2025 wirksam.In seiner neuen Rolle als Executive Chairman wird Jon Held weiterhin strategische Leitlinien vorgeben und sicherstellen, dass das Unternehmen die Wertschöpfung für weiteres Wachstum optimiert. Darüber hinaus wird Jon seine Rolle als Kundenbetreuer ausbauen und strategische Beratung und Streitbeilegungsberatung anbieten, vor allem in der Versicherungsbranche.Seit er 1985 die Rolle des Chief Executive übernommen hat, hat Jon das Wachstum von J.S. Held von einer kleinen regionalen Firma zu einem international anerkannten, globalen Beratungsunternehmen mit mehr als 1500 Fachleuten auf sechs Kontinenten überwacht. Steve Dutton, Partner bei Kelso & Company, dem Private-Equity-Partner von J.S.Held kommentiert den Wechsel in der Geschäftsführung wie folgt: "In Zusammenarbeit mit Jon und dem Führungsteam wurde Lee Spirer rekrutiert, um Jons Entscheidung, in die Rolle des Executive Chairman zu wechseln, nahtlos umzusetzen.""Lee Spirers umfassende Erfahrung und seine nachgewiesene Fähigkeit, eine auf finanzielle Ergebnisse und operative Exzellenz ausgerichtete Strategie voranzutreiben, machen ihn zur idealen Führungskraft, um unser Team durch die nächste Wachstumsphase zu führen", so Jon Held. "Mit dem Eintritt in unser sechstes Jahrzehnt im Dienste unserer Kunden freue ich mich auf diese neue Wachstumsphase für J.S. Held und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Lee, um unseren Auftrag und unsere Vision für das Unternehmen zur Unterstützung aller J.S. zu verwirklichen. Held Stakeholder - unsere Teammitglieder, Kunden und Investoren."Lee Spirer ist eine transformative Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung in der Wertschöpfung für Investoren in personalintensiven Unternehmen. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer, wirkungsvoller Dienstleistungen für Kunden und den Aufbau von Plattformen, die erstklassige Fachkräfte anziehen, um deren beruflichen Erfolg zu maximieren. In seiner 30-jährigen Laufbahn war Lee Spirer bekannt für sein ausgeprägtes strategisches Verständnis, das eng mit der erfolgreichen Umsetzung von Plänen, der Entwicklung von Teams, der Erschließung von Innovationen und der Nutzung von Technologien verbunden ist. Seine Teams haben organische und akquisitorische Wachstumsstrategien in Einklang gebracht und gleichzeitig die operative Leistung gesteigert. Er war in börsennotierten und privaten Unternehmen tätig, erwarb und verkaufte Unternehmen, führte ein Unternehmen durch einen Börsengang und hatte mit einer Vielzahl von Investoren und Vorständen zu tun."J.S. Held hat es sich in den letzten 50 Jahren zur Aufgabe gemacht, Organisationen auf der ganzen Welt als vertrauenswürdiger, fachkundiger Berater zu dienen und die kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter zu unterstützen", sagte Jonathon Held und fügte hinzu: "Heute bekräftigen wir dieses Engagement auf höchster Ebene unserer Organisation zum Nutzen unserer Kunden und unserer mehr als 1500 wissenschaftlichen, technischen, finanziellen und Risikoexperten auf der ganzen Welt."Lee Spirer kommentiert seinen Wechsel zum Präsidenten und CEO mit den Worten: "Jon hat dieses Unternehmen zu einer beneidenswerten Position in seinen Kernmärkten geführt. Er war ein großartiger Partner und hat sich dafür entschieden, seine Zeit für die wertvollste Tätigkeit zu verwenden - er konzentriert sich auf seine einzigartigen Fähigkeiten bei der Beratung unserer Versicherungskunden. Ich schätze mich glücklich und versuche, auf dieser Plattform aufzubauen, indem ich J.S. weiterentwickle. Er ist ein Held für die Zukunft und führt ein talentiertes Team."Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.Mehr als 1.500 Fachleute betreuen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global-200-Anwaltskanzleien, 70 % der Top-20-Versicherungsunternehmen von Forbes (85 % der NAIC Top 50 Sach- und Unfallversicherer) und 65 % der Fortune-100-Unternehmen.J.S. Held, dessen verbundene Unternehmen sowie Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Testat oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held und verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden von PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S, Held, Mitglied bei FINRA/SIPC, angeboten. Alle Rechte vorbehalten.