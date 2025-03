Die Aktie von Steyr Motors setzt ihren wilden Lauf fort. Nachdem das Papier bereits am Montag um 142 Prozent auf 218 Euro geklettert ist, steigt Steyr zu Handelsbeginn am Dienstag auf 358 Euro. Ein Zugewinn von 31 Prozent im Vergleich zum Montag. Der Börsenwert summiert sich dadurch auf 1,8 Milliarden Euro, bei einem geplanten Umsatz für 2025 von knapp 65 Millionen Euro. Als Spezialist für Antrieb und Energieerzeugung - unter anderem für Waffensysteme - gehört Steyr derzeit in die Phalanx der enorm ...

