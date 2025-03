DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Karlsruhe weist Eilanträge gegen Sondersitzung des Bundestags zurück

Das Bundesverfassungsgericht hat weitere Anträge gegen die Anberaumung und Durchführung der Sondersitzung des Deutschen Bundestages am Dienstag abgelehnt. Das teilte das Gericht am Montagabend in Karlsruhe mit. In der Sitzung am Dienstag stimmt der Bundestag über eine Änderung des Grundgesetzes ab, um Finanzpakete für Rüstung und Infrastruktur auf den Weg zu bringen.

Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gescheitert

Auch in der dritten Runde der Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist es zu keiner Einigung gekommen. Die Verhandlungspartner haben nun die Schlichtung angerufen. "Während des Schlichtungsverfahrens, das einige Wochen dauern wird, besteht Friedenspflicht", sagte Karin Welge, Präsidentin und Verhandlungsführerin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). "Somit bleiben den Bürgerinnen und Bürgern ab Mitte der kommenden Woche weitere Streiks erspart."

Baugenehmigungen für Wohnungen steigen im Januar

Nach einer langen Talfahrt ist die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland im Januar gestiegen. Im Januar wurde der Bau von 18.000 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 6,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Damit stieg die Zahl der Baugenehmigungen im Vorjahresvergleich zum zweiten Mal in Folge, nachdem sie im Dezember bereits um 5,1 Prozent gestiegen war. Zuvor war die Zahl der zum Bau genehmigten Wohnungen seit April 2022 durchgängig gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat gesunken.

Güterumschlag in deutschen Seehäfen steigt 2024 um 2,3 Prozent

Der Güterumschlag der deutschen Seehäfen ist im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurden insgesamt 274,0 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Damit überwand der Seeverkehr zwei Jahre mit sinkenden Güterumschlägen, blieb aber noch 6,7 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 (293,5 Millionen Tonnen).

Trump beruft Bowman als Bankenaufseherin der Fed

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die Gouverneurin der Federal Reserve, Michelle Bowman, stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank für die Bankenaufsicht werden wird. Das Wall Street Journal hatte zuvor berichtet, dass Bowman Trumps Wahl für diesen Posten sein würde. Trump hatte Bowman, die frühere Bankenbeauftragte von Kansas, 2018 für ihre jetzige Position nominiert. Sie soll auf Michael Barr folgen, der vom ehemaligen Präsidenten Joe Biden ernannt worden war.

Israel greift Hamas-Ziele im Gazastreifen an

Israel hat eine Reihe von Angriffen gegen Hamas-Ziele im Gaza-Streifen gestartet. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe die Angriffe angeordnet, nachdem die Hamas es versäumt habe, die Geiseln freizulassen oder die US-Vorschläge zur Verlängerung der seit zwei Monaten andauernden, brüchigen Waffenruhe zu akzeptieren, teilte sein Büro mit.

