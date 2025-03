München (ots) -Bereits zum vierten Mal in Folge kürt die Ferienhausplattform und App FeWo-direkt die Ferienhäuser des Jahres (https://www.fewo-direkt.de/ferienhaeuser-des-jahres?brandcid=VRBO-DE.COMMS.PR.VHOTY.VACATIONRENTAL). Die Initiative ehrt jährlich ausgewählte Gastgeberinnen und Gastgeber, die mit Professionalität und viel Freude an der Vermietungstätigkeit unvergessliche Ferienhausaufenthalte für Gäste aus Deutschland und der ganzen Welt kreieren. Insgesamt elf Ferienhäuser werden 2025 ausgezeichnet, darunter sechs Unterkünfte in Deutschland."Jedes Jahr inspirieren die Ferienhäuser des Jahres von FeWo-direkt Reisende dazu, ihren nächsten Familienurlaub zu buchen", sagt Larry Plawsky, General Manager des Vrbo-Netzwerks, zu dem auch FeWo-direkt gehört. "Die diesjährigen Ferienhäuser bilden da keine Ausnahme." Die Ferienhäuser, die den Titel in diesem Jahr tragen dürfen, haben in Summe mehr als 250 Top-Bewertungen von ehemaligen Gästen erhalten, was ein klares Zeichen für die Qualität ist, die Reisende in diesen Unterkünften erwartet.Die Ferienhäuser des Jahres 2025 wurden aus mehr als zwei Millionen in der FeWo-direkt-App verfügbaren Unterkünften anhand mehrerer Kriterien ausgewählt:- Neben der Gesamtpräsentation und der Eignung des Ferienhauses für Familien oder Gruppen spielten die Gästebewertungen eine entscheidende Rolle. Alle Ferienhäuser des Jahres haben eine Durchschnittsbewertung von mindestens 9,8 von 10,0 möglichen Punkten und gehören damit zu den Top-Performern auf FeWo-direkt.- Auch auf den Status als Premium-Gastgeber wurde bei der Vergabe des Titels geachtet. Diesen erhalten Vermieterinnen und Vermieter, die auf FeWo-direkt nachweislich für ein hervorragendes Gästeerlebnis sorgen.- Zudem bieten die ausgezeichneten Ferienhäuser eine bestimmte Ausstattung oder Besonderheiten, die den Ferienhausurlaub zu einem echten Erlebnis machen."Wer Urlaub im Ferienhaus macht, der möchte nicht zwingend von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hetzen", sagt Susanne Dopp, Sprecherin von FeWo-direkt. "Das Ferienhaus selbst ist die Attraktion." Diese Art des Urlaubens nennt sich JOMO Travel bzw. JOMO-Urlaub. JOMO ("joy of missing out" oder die Freude, etwas zu verpassen) ist der Gegenentwurf zu FOMO ("fear of missing out" oder die Angst, etwas zu verpassen). Statt zum nächsten Ausflugsziel zu pilgern, um das perfekte Foto für die sozialen Medien zu knipsen, schalten JOMO-Reisende bewusst einen Gang herunter, hören auf ihre eigenen Bedürfnisse und genießen die Zeit im Ferienhaus.Laut des aktuellen Reisetrendreports Unpack '25 von FeWo-direkt versprechen sich 63 Prozent der Reisenden aus Deutschland von einem JOMO-Urlaub im Ferienhaus generell mehr Entspannung. 53 Prozent gehen zudem davon aus, dass sie so Stress und Angstgefühle reduzieren können. Ähnlich viele (52%) hoffen auf einen besseren Schlaf.Die Ferienhäuser des Jahres 2025 in Deutschland werden im Folgenden vorgestellt. Mehr Informationen finden sich unter: https://www.fewo-direkt.de/ferienhaeuser-des-jahresChalet Hirschgarten, Werratal, Hessen: Das Chalet Hirschgarten ist ein charmantes Ferienhaus auf einem weitläufigen Anwesen, das an ein Damhirschgehege grenzt. Es verbindet englischen Landhausstil mit bayrischer Gemütlichkeit und bietet auf rund 150 m² gehobenen Komfort. Das Chalet verfügt über drei individuell gestaltete Schlafzimmer, ein Ess- und Wohnzimmer mit Kamin, eine voll ausgestattete Küche, ein Ankleidezimmer, ein Arbeitszimmer, zwei Bäder und eine Terrasse mit Blick auf den Hirschgarten. Die ruhige Lage und die gute Anbindung machen es ideal für entspannende und kulturell bereichernde Aufenthalte in der thüringischen Residenzenlandschaft.Landvilla Diebach, Franken, Bayern: Die Landvilla Diebach ist ein Architektenhaus für bis zu neun Erwachsene und drei Kleinkinder in unmittelbarer Nähe zu Rothenburg ob der Tauber. Im Sommer genießen Gäste die große, umlaufende Terrasse. Im Winter bildet der offene Kamin umgeben von bequemen Sesseln, flauschigen Kissen und vielen Kerzen den Wohnmittelpunkt. Im ganzen Haus formen Holz, Geflecht und andere natürliche Materialen einen modernen Land-Look. Zwei große Esstische laden zu gemeinsamen Mahlzeiten und ausgedehnten Gesprächen ein, während der Wintergarten, ausgestattet mit Schaukel und Spielzeug, kleinen Gästen Raum zur spielerischen Entfaltung bietet.HäuserDuo, Rügen, Mecklenburg-Vorpommern: Das HäuserDuo in Wreechen auf Rügen, entworfen vom Berliner Architekten Norbert Möhring, besteht aus zwei versetzten Einzelhäusern. Mit drei Schlafzimmern und drei Duschbädern bietet Haus 1 Platz für sechs Personen. Haus 2 ist für vier Personen ausgelegt. Beide Häuser haben gut ausgestattete Küchen. Über dem Esstisch befindet sich eine Empore, darüber die großen Dachfenster. Tagsüber sorgen diese Fenster für lichtdurchflutete Räume, nachts sieht man bei klarem Himmel den Mond und die Sterne. Der Wohnraum bietet durch die Glasfronten einen direkten Blick auf den Greifswalder Bodden. Die nächste Badestelle ist nur 500 Meter entfernt.Gänsetrappe, Harz, Sachsen-Anhalt: Die Gänsetrappe in Ballenstedt im Harz ist ein über 300 Jahre altes, denkmalgeschütztes Bauernhaus mit originaler Raumstruktur und historischer Möblierung. Auf 100 m² verteilen sich viele kleine, gemütliche Stübchen, die durch Holzdielenboden, alte Balken und Lehmputz an Wand und Decke eine behagliche Atmosphäre schaffen. In drei Schlafkammern finden insgesamt sechs Personen Platz. Die Gänsetrappe hat ihren Namen von der historischen Nutzung der Gasse, an deren Ende das Ferienhaus heute liegt. Auf dem Weg trieben die Ballenstedter einst ihre Gänse auf die Wiesen und Auen außerhalb der Stadtmauern.Fleetenkiekerhus, Ostfriesland, Niedersachsen: Das Fleetenkiekerhus mit privatem Bootssteg liegt direkt an einem idyllischen Kanal, dem Hager Tief, und lädt Gäste dazu ein, die Natur beim Kanufahren oder bei einer Paddeltour mit dem SUP zu genießen. Entspannen können Gäste auch auf der Terrasse mit Blick aufs Wasser oder im Saunafass im Garten. Im Inneren sorgen rustikale Klinkerwände und sichtbar verbautes Altholz in Kombination mit einer exklusiven Vintage-Einrichtung für ostfriesischen Charme. In drei Schlafzimmern finden insgesamt sechs Personen Platz. Im vollverglasten Wintergarten können es sich Gäste auch bei Schmuddelwetter gemütlich machen.Ferienhaus Williadukt, Sauerland, Hessen: Das Ferienhaus Williadukt besticht durch seine steile Hanglage über Willingen (Upland) im Sauerland. Die freistehende Unterkunft bietet 50 m² Wohnfläche, ergänzt durch einen Balkon und eine Dachterrasse mit wundervollem Blick auf den Ort, das Viadukt und die entfernten Bike- und Skihänge. Ein Highlight ist der Hot Tub unterhalb des Hauses, der mit Holz beheizt wird und einen ebenso schönen Ausblick bietet. Das Haus verfügt über ein Schlafzimmer mit Boxspringbett und eine Schlafcouch im Wohnzimmer. An kalten Wintertagen sorgt der Kamin für wohlige Wärme und Gemütlichkeit. Wanderwege in die unberührte Natur starten direkt vor der Haustür.Pressekontakt:Expedia Group, E-Mail: press-de@expediagroup.comOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83422/5992941