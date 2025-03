Hamburg (www.anleihencheck.de) - Obwohl die Inflation in den USA im Februar leicht auf 2,8 Prozent - bzw. 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat - gesunken ist, dürfte die US-Notenbank Fed in dieser Woche von einer Leitzinssenkung absehen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL. ...

