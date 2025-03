Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den dramatischen Renditeanstiegen in der Vorwoche blieb die Volatilität in der vergangenen Woche zwar erhöht, doch die Wochenveränderungen waren per Saldo letztlich nur gering, so die Analysten der DekaBank.Zum Wochenstart würden die Analysten der DekaBank wenig Impulse für die Euro-Zinsmärkte erwarten. Äußerungen von EZB-Vize Guindos, dass die Politik von Präsident Trump mehr Unsicherheit als die Covid-Pandemie mit sich brächte, würden zusammen mit den sich mittelfristig abzeichnenden deutschen Fiskalausgaben wenig Spielraum für eine Kurvenversteilung über das kurze Ende der Kurve bieten. Am langen Ende sollten die Risikoprämien zunächst zwar nicht mehr stark zulegen, doch dürften sie erhöht bleiben. (Ausgabe vom 17.03.2025) (18.03.2025/alc/a/a) ...

