Bonn (www.anleihencheck.de) - Diese Woche werden alle Augen auf die FOMC-Sitzung am Mittwoch gerichtet sein, so die Analysten von Postbank Research.Obwohl die jüngsten VPI-Daten niedriger ausgefallen seien als erwartet, bleibe das wahrscheinlichste Szenario, dass die Fed die Zinssätze unverändert bei 4,25% - 4,50% belasse, da sich die Zölle möglicherweise inflationär auswirken könnten. Auf dieser Sitzung werde auch die Zusammenfassung der Wirtschaftsprojektionen (SEP) veröffentlicht. Bei den letzten SEP vom Dezember habe der Median der Fed Funds Rate für das Jahr 2025 bei 3,9% gestanden, was auf nur zwei weitere Zinssenkungen um 25 Basispunkte bis Dezember 2025 hindeute. Aufgrund der zollbedingten Unsicherheiten würden die Finanzmärkte derzeit davon ausgehen, dass die Fed die nächste Zinssenkung im Juni vornehmen könnte. ...

