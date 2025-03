© Foto: Dall-E

Der Österreichische Motorenhersteller hat am Dienstagmorgen seinen Geschäftsbericht vorgelegt. Das treibt den Kurswahnsinn auf die Spitze.Die Anteile des Österreichischen Spezialmotorenherstellers Steyr Motors sind erst seit vergangenem Oktober an der Börse notiert - und schon jetzt der neue Highflyer unter europäischen Rüstungsaktien sowie der Liebling innerhalb der deutschsprachigen Anleger-Community, wie ein Blick in einschlägige Reddit-Threads verrät. Die Popularität dürfte vor allem dem steilen Kursanstieg der vergangenen Tage zu verdanken sein. Innerhalb von nur einer Handelswoche hat sich die Aktie inzwischen mehr als verzehnfacht. Begünstigt wird die wahnwitzige Kursentwicklung …