Bahnt sich hier eine Übernahme an? Die Google-Muttergesellschaft Alphabet plant laut Insidern erneut den Kauf des Cybersicherheitsunternehmens Wiz. So habe der Tech-Riese ein Angebot von mehr als 30 Milliarden Dollar vorgelegt - es wäre die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details.Bereits im vergangenen Jahr hatte Alphabet einen Deal im Wert von 23 Milliarden Dollar angestrebt, doch Wiz zog sich im Juli 2024 aus kartellrechtlichen Bedenken zurück. Das aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...