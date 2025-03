FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Yara vor Quartalszahlen des Düngerkonzerns von 340 auf 357 norwegische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung steigender Preise habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das erste Jahresviertel um 5 Prozent erhöht, schrieb Analyst Tristan Lamotte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2025 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NO0010208051