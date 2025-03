© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMX

Warren Buffetts Berkshire Hathaway stockt seine Anteile an den fünf japanischen Handelsgiganten Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo auf. Die Aktien der so genannten "Sogo Shosha" steigen daraufhin deutlich.Die Aktien der größten japanischen Handelshäuser sind am Dienstag kräftig gestiegen. Auslöser war eine regulatorische Meldung, wonach Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway ihre Beteiligung an diesen Unternehmen weiter ausgebaut hat. Der US-Nachrichtensender CNBC hatte zuerst darüber berichtet. Berkshire hat seine Anteile an den fünf führenden japanischen Handelsunternehmen Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo um jeweils mehr als einen …