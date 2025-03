Binance Coin News: Warum steigt der BNB-Token heute und was haben Meme-Coins damit zu tun?

Bereits seit einiger Zeit gehört der BNB-Token zu den größten und wichtigsten Kryptowährungen am Markt. Schließlich bietet der native Binance-Coin die Chance, geringere Kosten bei Transaktionen über die Kryptobörse zu zahlen. Außerdem kommt er beim Binance Launchpad zum Einsatz und kann für Staking und DeFi-Angebote genutzt werden.

In der vergangenen Woche stieg der BNB-Preis kontinuierlich an. Wir verraten, was genau hinter den jüngsten Gewinnen steckt und wie genau die Prognose für den BNB-Token in den kommenden Wochen und Monaten aussieht.

Meme-Coin-Plattform Four.Meme überholt Solana-Angebot Pump.fun

Das gesamte Jahr 2024 konnte Solana starke Zuflüsse verzeichnen. Ein Großteil dieses Interesses ist auf die Meme-Coin-Launchplattform Pump.fun zurückzuführen, über die viele neue Meme-Coin-Projekte im SOL-Netzwerk veröffentlicht wurden. Das dazu passende Pendant der Binance Smart Chain (BSC) ist die Meme-Coin-Plattform Four.Meme, über die entsprechenden Meme-Token in das Binance-Netzwerk gebracht werden können.

Zuletzt ließ das Interesse an dem Solana-Netzwerk merklich nach, woraufhin viele Meme-Coin-Projekte zur Binance-Alternative wechselten. Jetzt wies die On-Chain-Analyseplattform Lookonchain darauf hin, dass in den letzten 24 Stunden gleich sechs verschiedene neue Meme-Coin-Projekte von Four.Meme die Marktkapitalisierung von 1 Million US-Dollar überschritten haben, während bei Pump.fun lediglich ein einziges Projekt diese Marke erreichte.

According to @gmgnai, in the past 24 hours, six tokens created on @four_meme_ reached a market cap of over $1M, while only one token from https://t.co/C909I8882s surpassed $1M.https://t.co/r5pUlRO5Sl pic.twitter.com/qHHWk8KD8m - Lookonchain (@lookonchain) March 18, 2025

Das Interesse der Krypto-Anleger scheint also vom Solana-Netzwerk hin zur Binance-Blockchain gewechselt zu haben. Das wird auch klar bei einem Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen: In den letzten sieben Tagen konnte der SOL-Token um gerade einmal 1,12 Prozent zulegen, während der BNB-Coin im selben Zeitraum um 14,17 Prozent an Wert gewann.

Sollte dieser Trend langfristig anhalten, dürfte der BNB-Preis nicht nur stabil über der Marke von 600 US-Dollar bleiben. Stattdessen ist es durchaus denkbar, dass das Meme-Coin-Interesse am Markt den BNB-Kurs in Richtung des bisherigen Allzeithochs von knapp unter 790 US-Dollar pushen wird. Aktuell notiert der Binance-Token mit einem Preis von 638 US-Dollar etwa 20 Prozent unter dem Allzeithoch.

Ein Hype in der Meme-Coin-Sparte dürfte dann auch die bereits existierenden Meme-Token erfassen und könnte für steigende Kurse sorgen. Aus diesem Blickwinkel heraus investieren bereits die ersten Anleger in die etablierten Meme-Coin-Währungen, die in der vergangenen Woche mitunter signifikante Gewinne verzeichnen konnten. Aufgrund der hohen Volatilität am Meme-Coin-Markt ist es jedoch sinnvoll, das Risiko möglichst breit zu streuen. Hier können Index-Anbieter wie Meme Index (MEMEX) hilfreich sein, die entsprechende Investitionen diversifizieren und damit das Verlustrisiko reduzieren.

Bereits über 4 Millionen US-Dollar konnte die Plattform Meme Index im derzeit noch aktiven Vorverkauf einsammeln. Dabei dürften sich viele Anleger vor allem über die kommenden vier Meme-Coin-Indizes freuen, die sich hauptsächlich in Bezug auf die Volatilität unterscheiden.""

Der "Meme Titan Index" konzentriert sich zum Beispiel auf gleich sieben verschiedene etablierte Meme-Token, zu denen unter anderem Dogecoin, Shiba Inu und der PEPE-Token gehören. Wer allerdings eher nach dem Motto "High Risk, High Reward" investieren möchte, der sollte den äußerst volatilen "Meme Frenzy Index" nutzen. Denn hier werden regelmäßig neue und kleine Meme-Coins abgebildet, die über eine besonders hohe Volatilität verfügen.

Darüber hinaus dürfte ein weiterer Grund für den bereits beachtlichen Presale-Erfolg im Staking-Programm liegen, das bereits jetzt aktiv ist. Denn wer frühzeitig in den nativen MEMEX-Token investiert, der erhält noch heute eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 560 Prozent. Allerdings endet der Vorverkauf bereits in weniger als zwei Wochen.

Der MEMEX-Token selbst wird nach dem Coin Launch als Governance-Coin eingesetzt und bietet dann Zugriff auf die Abstimmungen darüber, welche Token in einem Index widergespiegelt werden sollen. Investoren können sogar selbst vorschlagen, welche Kryptowährung zu einem bestimmten Index hinzugefügt oder entfernt werden soll. Dadurch können die vier Meme-Coin-Indizes von Meme Index immer aktuell bleiben.

