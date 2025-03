Köln (ots) -Simon-Kucher wurde erneut als eine der besten Unternehmensberatungen Deutschlands ausgezeichnet. Im aktuellen Beraterranking von brand eins und Statista erhielt das Unternehmen im Beratungsfeld "Marketing, Marke, Pricing" die Bestnote.Bereits zum zwölften Mal in Folge konnte die globale Strategieberatung Simon-Kucher beim Ranking "Die besten Unternehmensberater des Jahres 2025"* des Wirtschaftsmagazins brand eins in Zusammenarbeit mit Statista überzeugen und sich in den Beratungsfeldern "Marketing, Marke, Pricing", "Vertrieb, After Sales, CRM" sowie in der Branche "Konsumgüter & Handel" erneut als führendes Unternehmen behaupten. Neu hinzugekommen ist zudem eine Platzierung in der Branche "Private Equity". Die Auszeichnungen bestätigen die führende Expertise des Unternehmens in zentralen Wachstumsbereichen."Diese erneute Auszeichnung als einer der besten Unternehmensberater bestätigt unseren Anspruch, in den Bereichen Marketing, Pricing und Vertrieb sowie CRM erstklassige Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns von Branchenexperten und Kunden gleichermaßen entgegengebracht wird", sagt Dr. Gunnar Clausen, Co-CEO von Simon-Kucher."Gleichzeitig setzen wir unsere strategische Ausrichtung konsequent fort: Wir helfen Unternehmen weltweit, profitables Wachstum zu erzielen und nachhaltige Wertsteigerung zu schaffen. Mit unserem tiefen Branchenwissen und unserer datengetriebenen Commercial Excellence Expertise sind wir der ideale Partner für Unternehmen, die sich in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich positionieren wollen", ergänzt Clausen.*Über das Ranking: Die Liste der besten Unternehmensberatungen 2025 (Die besten Unternehmensberater 2025 (https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/unternehmensberater-2025/die-besten-unternehmensberater-des-jahres-2025)) von brand eins und Statista basiert auf einer Expertenbefragung (Partner und Principals) von Unternehmensberatungen und einer Klientenbefragung, 6.658 Teilnehmer, September 2024 sowie einer anschließenden Online-Befragung unter 2.000 leitenden Angestellten (Oktober 2024).Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.simon-kucher.comFür Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)Tel: +49 160 92180752Email: roxana.mueller@simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78805/5993103